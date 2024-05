Lilli Gruber contro Enrico Mentana in diretta Tv: “L’incontinenza è una brutta cosa”

video suggerito

A cura di Redazione Spettacolo

Lilli Gruber s'è arrabbiata con Enrico Mentana a causa del ritardo con cui è stata costretta a cominciare la puntata di martedì 6 maggio della sua trasmissione Otto e Mezzo su La7. Il motivo del ritardo e del nervosismo della conduttrice è stato il TG condotto proprio da Mentana che ha sforato i tempi soliti che permettono alla trasmissione successiva di andare in onda all'orario giusto. La presentatrice è apparsa nervosa e nel dare il via alla trasmissione ha fatto chiaramente riferimento al ritardo e senza nominarlo anche al collega, Enrico Mentana, appunto.

"Buonasera e benvenuti alle 20.46, non alle otto e mezza e a Otto e Mezzo ma l'incontinenza è una brutta cosa. Scusateci per questo ritardo" ha detto Gruber in un video che in pochi minuti è diventato virale. La conduttrice ha fatto riferimento alla trasmissione, giocando anche con il titolo e l'orario di inizio di Otto e Mezzo. L'arrabbiatura della conduttrice è stato palese soprattutto perché il ritardo del Tg è stato maggiore del solito. La trasmissione condotta da Gruber, infatti, non comincia mai alle 20.30 spaccate, ma ha sempre qualche minuto di ritardo, ormai accettato e diventato "normale".

Questa volta, però, il ritardo solito si è allungato portando Gruber a sottolineare l'incontinenza del collega. Per adesso non c'è stata alcuna risposta da parte di Mentana, che probabilmente non risponderà o lo farà durante l'edizione di questa sera. Non è raro che alcuni conduttori si lamentino in diretta dei ritardi a cui sono costretti a causa delle trasmissioni precedenti che vanno lunghe. Ovviamente parliamo di trasmissioni che vanno in diretta, come era successo per la puntata di ieri di Otto e mezzo che a volte viene registrata. Nei giorni scorsi anche Milo Infante si era lamentato del ritardo con cui era stato costretto a cominciare la sua trasmissione Ore 14.