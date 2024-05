Enrico Mentana su Lilli Gruber: “Mai offeso nessuno. Se l’azienda tace, trarrò le mie conseguenze”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Enrico Mentana è tornato a parlare di quanto accaduto nelle scorse ore con Lilli Gruber. "Non ho mai offeso volontariamente nessuno, tantomeno i colleghi che lavorano su questa rete", ha detto il conduttore alla fine del Tg La 7 di questa sera, martedì 7 maggio. La giornalista, volto di Otto e Mezzo, aveva accusato il collega di "incontinenza" per aver sforato con la durata del suo programma, ‘invadendo' così lo spazio del suo.

Le parole di Mentana dopo la vicenda con Lilli Gruber

Alla fine dell'edizione del Tg La7 di oggi, martedì 7 maggio, Mentana è tornato a parlare di Lilly Gruber e delle parole che la conduttrice gli ha rivolto a Otto e Mezzo. Il giornalista ha spiegato che, in 14 anni di conduzione del tg, non ha mai offeso volontariamente nessuno, "tantomeno i colleghi che lavorano su questa rete". Poi si è scusato con i telespettatori per l'eccessiva durata della puntata di ieri (6 maggio) e ha detto di star aspettando un commento da parte dell'azienda, che tace 24 ore, altrimenti trarrà le sue conseguenze:

Chi ci ha seguito, Lilli Gruber, perché non mi piace fare finta di non sapere nomi e cognomi, ha avuto delle parole molto sgradevoli e offensive nei confronti del sottoscritto. Mi siedo qui da 14 anni per fare questo telegiornale, non ho mai offerto volontariamente nessuno, tantomeno i colleghi che lavorano su questa rete. Gradirei reciprocità a riguardo e che nell'azienda nella quale lavoro non ci sia il mutismo che accompagna questa vicenda da 24 ore. Domani sera vedremo se c'è stato qualcosa, altrimenti ne trarrò le conclusioni e le dirette conseguenze.

Cosa è successo tra Lilli Gruber ed Enrico Mentana

Lo scontro a distanza tra Lilli Gruber ed Enrico Mentana è nato perché ieri sera, 6 maggio, il giornalista ha sforato la durata della puntata del telegiornale oltre l'orario previsto dal palinsesto. Lilly Gruber, conduttrice di Otto e Mezzo, in onda subito dopo il Tg la 7, l'ha allora accusato di "incontineza". Il giornalista aveva poi replicato su Instagram, puntando il dito anche contro i vertici di La7 che non hanno preso le distanze dalle parole che gli sono state rivolte. Lo scontro ha riacceso l'ipotesi di un addio di Enrico Mentana a La7 per approdare a Discovery.