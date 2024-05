Enrico Mentana attacca Lilli Gruber e La7: “Maleducata, nessuno della rete ha preso le distanze”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Enrico Mentana risponde con durezza all'attacco di Lilli Gruber in diretta Tv di ieri sera. La conduttrice di Otto e mezzo ha infatti contestato aspramente il collega per il ritardo con cui ha ceduto la linea dopo la fine del Tg La7. Polemica alla quale non era seguita risposta di Mentana fino a questa mattina, quando il direttore della testata ha pubblicato sui social un grafico della curva di ascolti riferita al suo telegiornale, accompagnata da questo commento:

Dall'uno al nove per cento in mezz'ora. Questa è la curva degli ascolti – del tutto simile a quelle dei giorni precedenti – del tgla7 di ieri sera, segnato da fatti importanti e in continuo aggiornamento. A quel tg però ha imprevedibilmente fatto seguito un giudizio grevemente sprezzante nei miei confronti da parte di chi conduceva il programma successivo, che pure è ogni sera diretto beneficiario di quella curva ascendente. Un giudizio da cui finora nessuno tra i vertici di La7 ha sentito il bisogno di prendere le distanze. Piccolo episodio, ma molto indicativo. A questo punto le distanze, come è doveroso, le prendo io, dai maleducati e dagli ignavi.

L'attacco di Enrico Mentana ai vertici di La7

Un attacco pesante, a Gruber ma soprattutto ai vertici di La7, che in queste ore nulla hanno detto per difendere la sua posizione. Parole che fanno riflettere anche alla luce delle indiscrezioni delle scorse settimane su un possibile interessamento di Nove ai principali volti giornalistici della rete di Urbano Cairo. Voci che aveva lanciato Fiorello e che erano state prontamente smentite da La7, ma che alla luce di questa spaccatura tra due volti di punta assumono una consistenza differente.

Lilli Gruber contro Mentana, cosa ha detto la conduttrice di Otto e Mezzo

"Buonasera e benvenuti alle 20.46, non alle otto e mezza e a Otto e Mezzo ma l'incontinenza è una brutta cosa. Scusateci per questo ritardo". Con queste parole Lilli Gruber aveva aperto la puntata di Otto e Mezzo del 6 maggio, partito con alcuni minuti di ritardo rispetto all'orario previsto, indirizzate evidentemente al direttore del Tg La7 Enrico Mentana.