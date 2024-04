video suggerito

Fiorello: “La Nove vuole comprare il polo giornalistico di La7”, la risposta della rete di Cairo A Viva Rai2 Fiorello ironizza sulla narrazione di Nove asso pigliatutto in Tv ipotizzando lo scenario del passaggio della squadra di Mentana sulla rete Discovery. Arriva la risposta di La7 poco dopo, con cui la rete fa una velata offerta di lavoro allo showman. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Ormai Viva Rai2 è sempre più una fabbrica di notizie: vere, finte o presunte. La rassegna stampa mattutina dello showman siciliano, che chiuderà il prossimo 10 maggio e che da due anni ormai detta spesso l'agenda dei temi del giorno, si dedica in questi giorni al mercato televisivo impazzito dopo la conferma dell'addio di Amadeus alla Rai, con conseguente passaggio al Nove. Notizia, per l'appunto, data proprio da Fiorello in anteprima, visto il suo evidente rapporto di amicizia con il conduttore degli ultimi cinque Festival di Sanremo.

L'indiscrezione di Fiorello: "Nove prende i giornalisti di La7"

Rimanendo in tema di Nove e di come la rete di Discovery punti a imporsi come terzo polo nelle gerarchie della Tv italiana, stamattina Fiorello ha lanciato un'altra bomba, sempre a cavallo tra serio e faceto. Stavolta lo showman va a colpire La7, dando in diretta l'indiscrezione secondo cui Nove sarebbe pronta a inglobare tutto il gruppo giornalistico di La7: "Mentana è già pronto lì, con il cartellino ‘scontato del 20%‘".

La risposta di La7

Poco dopo arriva la risposta a Fiorello proprio dai canali di La7, che su X pubblica una risposta a Fiorello, evidentemente a nome dei giornalisti ma della rete tutta: "Noi stiamo bene qui. Abbiamo anche un bel divano e per te c'è sempre posto…". Il riferimento, evidentemente, è alle parole con cui Fiorello ha velatamente escluso la prosecuzione del suo rapporto con la Rai dopo l'ultima puntata del 10 maggio prossimo, dicendo: "Dopo ho un contratto col divano".

Dopo Amadeus per Nove diventa plausibile qualsiasi scenario

Naturalmente quella di Fiorello sul Nove e i giornalisti di La7 è un'affermazione ironica che va però a inserirsi in uno scenario verosimile, visto che, dopo aver portato al suo interno due dei talenti più noti della televisione italiana come Fazio e Amadeus, la rete debba riempire una casella importante per una rete che vuole aspirare al modello generalista, ovvero un comparto news riconoscibile. Le ipotesi di Floris in prima serata o di uno scouting nella squadra giornalistica di La7, che è certamente tra le più riconoscibili del panorama televisivo italiano, sarà anche campata in aria, ma nella narrazione di Nove asso pigliatutto diventa plausibile. Ed è per questo che fa notizia.