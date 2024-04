video suggerito

"Amadeus passa a Discovery, domani la firma: via anche Fiorello, ma dopo l'estate" Dagospia ha annunciato il sì di Amadeus al gruppo Warner Bros-Discovery, editore del Nove. Domani, secondo quanto rivelato dal portale di Roberto D'Agostino, "il contratto verrà chiuso definitivamente dagli avvocati".

Tele-mercato entra nel vivo. Dagospia ha annunciato il sì di Amadeus al gruppo Warner Bros-Discovery, editore del Nove. Domani, secondo quanto rivelato dal portale di Roberto D'Agostino, "il contratto verrà chiuso definitivamente dagli avvocati". I dettagli dell'accordo prevedono che Amadeus diventi il responsabile dell'emittente per tutto quello che riguarda l'intrattenimento. La Rai avrebbe fatto la stessa offerta, solo più bassa come prevede il tetto dei compensi. Secondo quanto rivelato dal flash di Dagospia, l'accordo apre la strada anche a Fiorello: dopo l'estate, toccherà anche a Ciuri passare al ‘nemico'.

Nella puntata dell'11 aprile di Viva Rai2!, Fiorello è tornato così sull'argomento: "Non dirò quello che so, aspettiamo il comunicato". Ormai, però, sembra il segreto di Pulcinella: Amadeus vuole una nuova sfida perché, è evidente, sente che questo è il momento giusto per cambiare sebbene l'ultima volta che ha cambiato strada, non gli è andata bene. Era il 2006 e l'uscita dalla Rai fu un flop che lo costrinse ad anni di anticamera, ricostruendo pezzo dopo pezzo una carriera, fino al quinquennio meraviglioso di Sanremo, ma arrivato dopo tanti, tantissimi sacrifici. Solo nel 2013, infatti, Amadeus era nel cast di Tale e Quale Show, format considerato appunto per bolliti desiderosi di rilancio.

Le condizioni però adesso sono molto diverse. Amadeus ha un peso specifico e un potere contrattuale assai diverso da quel 2006. Forse è per questo motivo che ha deciso di passare sul Nove, forte anche di garanzie economiche ed editoriali di tutto rispetto. Il passaggio di Fabio Fazio l'estate scorsa e gli ottimi ascolti del suo Che Tempo Che Fa quest'anno sono una sicurezza. L'uscita di scena di Amadeus apre la strada a nuovi talenti. Chi prenderà il suo posto? Stefano De Martino appare il candidato favorito per Affari Tuoi. Al Festival di Sanremo, Carlo Conti è davanti rispetto ad Antonella Clerici e Alessandro Cattelan.