video suggerito

Amadeus fuori dalla Rai, cerca altre sfide: “Non è una questione di soldi” Dagospia conferma che tra Amadeus e la Rai potrebbe esserci separazione alla fine di quest’anno: “Non è una questione di soldi”. Il conduttore vuole centralità, convinzione e nuove sfide. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

201 CONDIVISIONI condividi chiudi

Amadeus e la Rai non sono mai stati così lontani. A leggere Dagospia questa mattina, nel consueto resoconto di Giuseppe Candela, sembrerebbe ormai tutto naufragato. "Non è una questione di soldi", si legge nel portale di Roberto D'Agostino che per primo aveva paventato lo spettro di una separazione. Insomma, Amadeus sarebbe più interessato a guardare oltre che a restare nella sua casa ufficiale, che gli ha dato di confermarsi e reinventarsi.

Cosa succede tra Amadeus e la Rai

C'è una parte d'azienda che spinge per la permanenza e un'altra che invece non si straccerebbe le vesti qualora Amadeus dovesse scegliere di andare via. È in questo braccio di ferro che sembrerebbe formarsi, almeno è lecito ipotizzare, il dubbio di Amadeus. Dopo aver diretto cinque Festival di Sanremo, resuscitato anche format dati per bolliti come Affari Tuoi, il conduttore sembrerebbe sorpreso dal fatto che in azienda c'è qualcuno che ancora non sia convinto di lui. Inoltre, resta lo scenario suggestivo di nuove sfide da affrontare.

Dove andrà Amadeus: Discovery o Mediaset attendono il sì del conduttore

Ma dove andrà l'anno prossimo Amadeus? Se non dovesse firmare il contratto con la Rai, il conduttore potrebbe accettare la super offerta di Warner Bros-Discovery che sogna di avere l'anno prossimo sia Fabio Fazio che Amadeus. Il gruppo gli avrebbe già offerto una centralità per quanto riguarda l'offerta intrattenimento: Amadeus avrebbe carta bianca. Ci sono offerte sul tavolo e altre alla finestra. Non è un mistero che Amadeus rappresenti il sogno proibito di un altro gruppo editoriale, parliamo ovviamente di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi attende e sa di essere in svantaggio rispetto al gruppo che controlla il Nove, che si è mosso con largo anticipo. Nonostante questo, riaccoglierebbe volentieri Amadeus: a Mediaset, in fondo, il conduttore ha vissuto la sua giovinezza con programmi storici come Festivalbar, Matricole e Buona Domenica.