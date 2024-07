Marinella Soldi si è dimessa da Presidente della Rai: “Ragioni personali e professionali”

video suggerito

La presidente della Rai, Marinella Soldi, con una lettera indirizzata al ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato la propria volontà di dimettersi dal proprio ruolo a decorrere dal 10 agosto 2024. La decisione della presidente Soldi, legata a ragioni personali e professionali – spiega una nota di Viale Mazzini – è stata comunicata ai vertici aziendali e verrà formalizzata nella riunione del consiglio di amministrazione prevista per la prossima settimana.

Perché Marinella Soldi ha deciso di dimettersi come Presidente della Rai

L'assenza di Marinella Soldi nella giornata di presentazione dei palinsesti Rai aveva già allertato la stampa sulle possibili motivazioni di questo comportamento così defilato. La volontà di uscire di scena, di farlo con una lettera (anche lì), senza nemmeno presenziare. Tale scritto è stato letto prima che iniziasse la presentazione dei palinsesti 2024/2025 e anticipava la decisione di dimettersi perché l'avrebbe mossa la convinzione che "il ruolo di un servizio pubblico indipendente, moderno, trasparente e meritocratico sia sempre più necessario e richiesto per i cittadini". Un buon vento finale e un saluto caloroso da "utente cittadina", la stessa che avrebbe continuato a seguire l'azienda per la quale aveva prestato servizio credendoci fino alla fine.

Cosa farà Marinella Soldi dopo la Presidenza Rai

La Presidente della Rai Marinella Soldi è stata nominata consigliere non esecutivo del Commercial Board della BBC dal 1° settembre 2024, dopo essere entrata nel Consiglio principale del Gruppo nel settembre 2023. Insieme a Damon Buffini, Marinella Soldi sarà il secondo membro non esecutivo a far parte sia del Consiglio principale della BBC che di BBC Commercial, rafforzando il legame tra le ambizioni dell’intera BBC e le sue controllate commerciali. Soldi ha una lunga esperienza nel settore dei media sia nel Regno Unito che in Italia e per Samir Shah, Presidente della BBC: “Marinella ha una significativa esperienza globale ed una profonda comprensione delle sfide affrontate dai servizi pubblici. Il suo ulteriore contributo sarà prezioso”. “Sarò felice di lavorare con Marinella nella nostra posizione unica in entrambi i consigli" – ha aggiunto Damon Buffini, presidente del Commercial Board e vicepresidente della BBC, "È un momento critico ed entusiasmante per BBC Commercial, che deve continuare a fornire un rendimento soddisfacente al Gruppo attraverso una ambiziosa strategia di crescita".

La lettera integrale di Marinella Soldi nella giornata palinsesti Rai

Questo mio breve saluto è rivolto principalmente ai ringraziamenti, alla gratitudine che si prova alla fine di un percorso impegnativo e gratificante come è stato il mandato di questo cda. Sarà invece l’Amministratore delegato a presentare la sua opera, i palinsesti 2024/202. Ogni giorno mi sveglio e penso che noi siamo molto fortunati, perché lavoriamo in un settore che è il più bello del mondo: raccontiamo storie, riportiamo notizie, trasmettiamo emozioni attraverso i nostri contenuti e nutriamo pensieri critici che fanno crescere la nostra democrazia. Facciamo tutto questo attraverso la lente e i valori del servizio pubblico. Grazie a tutti i dipendenti e collaboratori della nostra azienda che ogni giorno lavorano senza sosta per permettere la messa in onda, la copertura delle notizie, il racconto di storie che portano la Rai nella vita dei nostri cittadini: in casa sulla Tv, in tram sul telefonino, sul desktop in ufficio. Sono tempi difficili, dobbiamo cambiare per rimanere rilevanti nella vita mediatica sempre più frammentata – investire nel tanto di buono che c’è in Rai e fare autocritica costruttiva per trasformare ciò che non serve più. Sono convinta che il ruolo di un servizio pubblico indipendente, moderno, trasparente e meritocratico sia sempre più necessario e richiesto per i cittadini. Ci credo talmente tanto che continuerò a lavorare per il servizio pubblico anche se all’estero. Chi mi conosce sa che credo profondamente che tutti in Rai possano fare la differenza, a prescindere dal ruolo e dalla gerarchia. Dunque, buon vento, ancora un grazie per il vostro lavoro, la vostra dedizione e la vostra attenzione, non smettete di sognare e di osare. Io, da cittadina utente, continuerò a seguirvi.