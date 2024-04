Fiorello: “Amadeus lascia la Rai e va al NOVE, a me nessuno ha offerto nulla”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

C'è grande attesa di conoscere il destino professionale di Amadeus. Il contratto in scadenza tra il conduttore e la Rai è al centro del dibattito televisivo in queste ore, soprattutto per l'ipotesi legata al possibile passaggio di Amadeus a Discovery, come da indiscrezione delle scorse ore. A dare "la conferma", con tutte le virgolette del caso, è stato Fiorello a Viva Rai2.

Nel corso della puntata del 12 aprile, lo showman siciliano ha prima letto un comunicato stampa palesemente ironico della Rai, firmato non solo dagli attuali vertici ma anche da quelli del passato, per poi annunciare: "Amadeus lascia la Rai e va al NOVE". Parole che hanno destato un certo scalpore tra i presenti nel glass, con la solita ambiguità di Fiorello, rimasto in bilico tra serio e faceto.

Fiorello smentisce il suo passaggio al NOVE

Fiorello ha aperto il programma parlando proprio delle voci sul destino di Amadeus, sottolineando come alcune ricostruzioni della stampa abbiano tirato in ballo anche il suo futuro: "Sono coinvolto anche io, scrivono che almeno mi lasciano libero fino a dopo l'estate. Ho il contratto blindato col mio divano. Addirittura mia madre mi ha chiesto ‘dove minchia è questo NOVE?'". Quindi, dopo aver annunciato Amadeus al NOVE precisa: "Io smentisco, a me nessuno ha offerto nulla, nessuno mi ha chiamato. La mia risposta è: divano".

Non pago, Fiorello ha ironizzato anche sul prossimo Festival di Sanremo: "Dopo il comunicato della Rai letto qui, possiamo dire anche che ha incontrato la Rai e farà lui il prossimo Festival. Dopo Amadeus c'era bisogno di una figura come la sua".

Resta la confusione sulla vicenda di Amadeus. Come vi raccontavamo nelle scorse ore, noi di Fanpage.it avevamo appreso di una trattativa in corso tra Amadeus e la Rai, con il conduttore concentrato in questi giorni sulla ricerca di un procuratore. Al netto di possibili incompatibilità, da parte di Amadeus ci sarebbe la voglia di restare in Rai, anche in nome di parole che il conduttore aveva pronunciato anni fa, ricordando quanto accaduto con il suo addio alla Rai del 2006, per poi rientrare solo un anno dopo: "Da quell'esperienza ho imparato che non lascerò mai più nulla, o mi cacciano o resto al mio posto".

Le indiscrezioni sull'addio di Amadeus alla Rai

Non mancano le ricostruzioni alternative. Stando a quanto riportato in serata da Dagospia, la firma di Amadeus per l'accordo con Discovery sarebbe prevista addirittura per la giornata di oggi. Poche ore prima il Corriere aveva parlato di un incontro previsto per martedì prossimo tra Amadeus e la Rai, un pro forma prima dell'accordo per NOVE.