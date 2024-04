video suggerito

Amadeus vorrebbe rimanere in Rai, l’ultima volta che l’ha lasciata è stato un disastro “Da quell’esperienza ho imparato che non lascerò mai più nulla, o mi cacciano o resto al mio posto”, aveva detto Amadeus in un’intervista, ricordando la sua disastrosa uscita dalla Rai nel 2006. Oggi si parla di nuovo di nuovo di addio, ma stando a quanto apprende Fanpage.it lui vorrebbe restare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fiorello ci ha abituati agli scherzi, le frasi sibilline in cui dice tutto e non dice niente, quelle per le quali è difficile distinguere lo scherzo dall'affermazione seria. Dietro la stessa ambiguità si cela quanto detto sul possibile addio Amadeus alla Rai nella puntata di Viva Rai2 dell'11 aprile, quando lo showman ha parlato del destino professionale dell'amico, in queste settimane al centro di indiscrezioni che lo vogliono in possibile uscita dal servizio pubblico dopo gli ultimi anni d'oro, destinato a un possibile accordo con Discovery per approdare a NOVE, seguendo lo stesso percorso di Fabio Fazio.

L'indiscrezione su Stefano De Martino ad Affari Tuoi al posto di Amadeus

Secondo il Corriere della Sera si tratta di un'evoluzione verosimile e dopo un incontro previsto per il prossimo martedì, una sostanziale formalità, Amadeus andrebbe successivamente a firmare per un contratto con Discovery, in vista della scadenza ad agosto di quello in corso con la Rai, a sua volta già pronta a sostituire Amadeus con Stefano De Martino ad Affari Tuoi. Scenario nefasto per la Rai, che perderebbe un personaggio in grado di trasformare in oro tutto ciò che tocca in questi anni.

In realtà, come per tutte le trattative, la cosa sarebbe ancora più complessa di quanto pare. Amadeus, infatti, di lasciare la Rai non avrebbe intenzione. I riscontri di questi ultimi anni, uniti alla possibilità di un anno di maggiore riposo senza Sanremo e lo spazio per una prima serata in compagnia di Fiorello, rappresenterebbero motivi sensati per rimanere. È proprio in nome del successo riscontrato, tuttavia, che Amadeus starebbe legittimamente capendo fino a che punto la Rai sia disposta a spingersi per corteggiarlo. Il conduttore, inoltre, in queste settimane sarebbe alla ricerca di un procuratore, dopo la separazione da Lucio Presta dello scorso gennaio e questo passaggio, unito alle differenti vedute ai piani alti Rai – l'ad Sergio vorrebbe fare di tutto per tenerlo, mentre il dg Giampaolo Rossi no – potrebbe far slittare, se non naufragare, le procedure per il rinnovo.

Il disastroso addio alla Rai del 2006, Amadeus disse: "Non lascerò mai più nulla"

C'è un precedente, tuttavia, che porta a scommettere su un rinnovo tra Amadeus e la Rai: l'ultima e unica volta in cui Amadeus ha lasciato il servizio pubblico è andata malissimo. Era il 2006, molti ricorderanno l'uscita in protesta del conduttore che, reduce dai successi del preserale puntava a una prima serata, se non addirittura a Sanremo. La cosa non si concretizzò e Amadeus scelse di passare a Mediaset, dove però i suoi programmi non riscossero uguale successo e l'esperienza si chiude in anticipo, dopo poco più di un anno. Il ritorno di Amadeus in Rai fu purgatoriale, una ripartenza dalla fascia mattutina, poi di nuovo il preserale, le prime serate di successo, il capodanno, quindi la realizzazione del sogno di Sanremo dopo più di dieci anni. Oggi il conduttore sarebbe certamente più corazzato, con spalle più larghe e meno desideri da realizzare, dunque libero di immaginarsi anche altrove, ma chissà che questo precedente non peserà sulla sua decisione finale. "Da quell'esperienza ho imparato che non lascerò mai più nulla, o mi cacciano o resto al mio posto", aveva detto in un'intervista parlando del suo passato. La Rai lo caccerà?