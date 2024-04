Rivoluzione ad Affari tuoi? L’indiscrezione: “Stefano De Martino vuole ‘rubare’ la conduzione ad Amadeus”

video suggerito

In questi giorni, si rincorrono le indiscrezioni secondo le quali la collaborazione tra Amadeus e la Rai potrebbe interrompersi. Secondo quanto riporta Dagospia, il conduttore sarebbe "vicino all'uscita dalla Rai". Intanto, in queste ore, Giuseppe Candela ha lanciato una nuova indiscrezione che riguarda il programma dei record Affari tuoi.

Stefano De Martino mirerebbe alla conduzione di Affari Tuoi

Secondo quanto riporta il giornalista Giuseppe Candela, Stefano De Martino mirerebbe alla conduzione del programma Affari Tuoi, il gioco televisivo con ascolti record che tiene compagnia agli spettatori ogni giorno. L'indiscrezione in un post pubblicato dal giornalista su X:

Fiorello: "Qualora un giorno i pacchi non dovessero essere più di Amadeus, lì condurrà il ministro Lollobrigida". Volete sapere chi briga per "rubargli" Affari tuoi? Stefano De Martino. Stimato da maggioranza, Rossi è suo fan. Il ballerino punta pure a Sanremo (avvisate Conti)!

Nei giorni scorsi, Dagospia aveva parlato del possibile addio di Amadeus alla Rai. La trattativa si sarebbe rivelata particolarmente difficile ma non per una questione economica, circostanza che sarebbe stata esclusa da più fonti:

Lo scontro tra Sergio e Rossi, i vertici in scadenza, i nuovi equilibri, l'arrivo delle Europee: fattori che potrebbero condizionare la trattativa. Una parte dell'azienda spinge con forza per la permanenza del conduttore, mette sul tavolo offerte importanti ma il problema non sarebbe di natura economico. Lo escludono da più parti. Cosa allontana allora la firma? Sarà una questione di autonomia e libertà? Si risolverà in extremis o Amadeus andrà fuori dalla Rai?

Cosa ha detto Fiorello sul futuro di Amadeus in Rai

Intanto, nella puntata di VivaRai2 trasmessa mercoledì 10 aprile, Fiorello ha affrontato l'argomento sebbene con un pizzico di ironia. Lo showman ha confermato: "Ci sono cambiamenti in atto. Io so le cose ma non le posso dire". Ha svelato che Amadeus avrebbe incontrato i vertici il 9 aprile per "dare comunicazione di qualcosa che succederà, di cui io non sono autorizzato a dire niente, ma guardate la mia faccia". E dopo avere ammiccato alla telecamera ha concluso:

In questo momento so che Amadeus mi sta guardando, ma anche Roberto Sergio. Sanno che io so, ma io non posso dire niente.