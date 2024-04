video suggerito

Amadeus via dalla Rai, il pubblico non è convinto della scelta del conduttore: il gradimento è in calo Secondo un'analisi di Arcadia, il sentiment positivo nei confronti del noto presentatore è calato di 13 punti percentuali, passando dal 51% al 38%, nel periodo tra l'8 e il 13 aprile.

Amadeus via dalla Rai, la notizia ormai è data per certa. Dopo il battage degli ultimi giorni, è crollato di 13 punti il sentiment positivo nei confronti del conduttore di Sanremo e di Affari Tuoi. L'analisi, realizzata da Arcadia, ha tenuto conto di un confronto tra l'8 e il 10 aprile, quando la notizia non era stata ancora confermata, e quelle tra l'11 e il 13 aprile, quando cioè sono cominciate ad affiorare le prime motivazioni, tra tutte le sue richieste di un contratto più ricco, un format per sua moglie e l'allontanamento di Lucio Presta dal servizio pubblico. Il sentiment positivo è calato dal 51% al 38%. La retorica del Ti lascio perché ti amo troppo, insomma, con il pubblico del servizio pubblico non sembra funzionare.

Le richieste di Amadeus alla Rai

Nelle ultime ore sono emersi dettagli sempre più specifici circa la trattativa tra Amadeus e la Rai. La rottura del rapporto lavorativo col servizio pubblico sarebbe stata data dalla mancata volontà di soddisfare le richieste precise di Amadeus. Tra queste: la creazione di una propria società di produzione (in stile Fazio), un nuovo programma televisivo per Giovanna Civitillo (sua moglie) oltre a un maggior controllo creativo. Se per quest'ultima non ci sarebbero stati problemi, la Rai avrebbe fatto spallucce sulle prime due. Un'altra questione, invece, avrebbe fatto saltare il tavolo delle trattative: l'allontanamento di Lucio Presta, ex manager di Amadeus.

La conferma di Fiorello: "Vuole nuove sfide"

Fiorello è stato una figura fondamentale nella comunicazione di questo cambiamento epocale per la televisione pubblica e per lo stesso Amadeus. È stato proprio Fiorello a confermare per primo della possibilità di Amadeus lontano dalla Rai. A TvTalk, nella puntata di sabato 13 aprile, l'entertainer catanese ha detto: "Amadeus ha fatto questa scelta. È una scelta di vita. Non c’è dietrologia, non ci sono soldi o tutto quello che si sente: vuole nuovi stimoli". Al Nove, sono pronti a ricoprirlo di nuovi stimoli (e soldi).