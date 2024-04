video suggerito

Amadeus, Povia, Pino Insegno e Mogol, lo sfogo di Sabrina Ferilli: “Mi fa schifo che si sputt*** la gente” Sabrina Ferilli si è sfogata su Instagram e, senza mezzi termini, ha criticato aspramente le indiscrezioni che circondano il caso Amadeus e i professionisti che sono stati tirati in ballo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

64 CONDIVISIONI condividi chiudi

In questi giorni, il futuro di Amadeus è tema caldo. Si continuano a rincorrere le indiscrezioni sul presunto addio alla Rai. Mentre Dagospia sostiene che il conduttore sia pronto a firmare con Discovery, la Rai interviene con un durissimo comunicato bollando le varie ricostruzioni come "fuorvianti e dannose". In queste ore, lo sfogo di un volto noto del piccolo schermo: Sabrina Ferilli.

Caso Amadeus, lo sfogo di Sabrina Ferilli

In queste ore, il Corriere della Sera ha diffuso un retroscena firmato da Renato Franco secondo il quale Amadeus avrebbe subito delle pressioni in Rai. In particolare, durante l'ultimo Festival di Sanremo gli sarebbe stato chiesto più volte di inserire Povia tra i cantanti e Hoara Borselli come ospite. Avrebbero tentato di affiancargli Mogol come direttore artistico. Presunte richieste che Amadeus avrebbe rispedito al mittente. Sabrina Ferilli, su Instagram, ha spiegato di trovare inaccettabili questi retroscena perché le appaiono come un modo per tirare in ballo e denigrare dei professionisti:

Premettendo che non conosco queste persone personalmente, ma so chi sono, e sicuramente sono professionisti che da anni fanno il loro mestiere, il modo con il quale si sput**ni la gente mi fa schifo. La superficialità di questi tempi dove le persone vengono usate come carta da caramelle, mi fa schifo.

La Rai smentisce le ricostruzioni circolate sull'addio alla Rai

Intanto, in un comunicato diramato venerdì 12 aprile, sia l'ad Rai Roberto Sergio che l'azienda hanno smentito le ricostruzioni circolate sul presunto addio di Amadeus alla Rai definendole come "interpretazioni dei fatti tanto false quanto dannose per l’azienda". E assicurando di non aver mai fatto pressioni su Amadeus anche alla luce "della stima e della profonda fiducia" che l'azienda nutre nei confronti del conduttore. Le parole di Fiorello, diramate in un comunicato che anticipa i contenuti della sua intervista a TvTalk, tuttavia lasciano pensare che l'addio alla Rai di Amadeus non sia un'ipotesi così azzardata. Lo showman ha dichiarato:

Amadeus ha fatto questa scelta. È una scelta di vita. Non c’è dietrologia, non ci sono soldi o tutto quello che si sente: vuole nuovi stimoli…Io non sono mai di un’azienda. Io sono libero. Il mio contratto inizia alla prima puntata di un programma e finisce all’ultima.