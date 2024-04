L’ad Rai Sergio sull’addio di Amadeus: “Situazione inaccettabile, infinità di false notizie”

video suggerito

L'amministratore delegato Roberto Sergio risponde alle notizie circolate in queste ore sui rapporti tra la Rai e Amadeus: "Infinità di false notizie sul contratto che danneggiano la Rai", ha dichiarato all'AdnKronos. Parole forti che possono aprire nuovi scenari sul caso televisivo più intricato dell'anno.

"Tutto questo è inaccettabile"

Roberto Sergio, ad Rai, è stato interpellato dall'Adnkronos a margine della conferenza stampa "Vivicittà" a Viale Mazzini. Sergio ha risposto in merito alle indiscrezioni sul contratto in scadenza di Amadeus e sul probabile passaggio dell'ormai ex direttore artistico del Festival di Sanremo al Nove del gruppo Discovery: "Una infinità di false notizie, riferite al contratto di AMADEUS, anche attraverso autorevoli testate, stanno danneggiando l'Azienda Rai. Tutto questo è inaccettabile".

Le parole di Roberto Sergio dopo il comunicato UsigRai

Sulla base delle indiscrezioni pubblicate su tutti i principali organi di stampa è intervenuto anche il sindacato del servizio pubblico, UsigRai, con un comunicato:

La Rai a guida Sergio – Rossi è attenta solo alle sollecitazioni della maggioranza di governo e dei partiti di genere. Tace di fronte a norme sulla par condicio, che rischiano di far fuggire altri telespettatori, e investe su costosissimi programmi flop.

Anche Fiorello, durante tutta questa settimana, ha commentato la notizia in diretta a Viva Rai2! senza girarci troppo intorno: "Amadeus lascia la Rai e va al NOVE". Le voci di ‘tele-mercato' hanno riguardato anche il mattatore catanese che però smentisce: "A me nessuno ha offerto nulla, per ora io ho il contratto blindato con il mio divano di casa". La telenovela dell'addio di Amadeus dalla Rai è solo agli inizi e, purtroppo, sembra rimarcare lo stesso percorso fatto lo scorso anno per Fabio Fazio, andato via un anno fa proprio per passare al Nove.