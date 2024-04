video suggerito

La nota della Rai dopo l’addio di Amadeus: “Con rammarico prendiamo atto della sua scelta” Arriva, a pochi muniti dal video pubblicato da Amadeus sul suo account Instagram, in cui annuncia il suo addio alla Rai, la nota stampa dell’azienda. “Con rammarico prendiamo atto della decisione di Amadeus” si legge, confermando però la stima nei confronti del conduttore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Amadeus ha lasciato la Rai, in maniera definitiva. L'annuncio, dopo essere circolato nelle ultime ore sui vari organi di stampa, è stato confermato anche dal conduttore con un video pubblicato sul suo, ormai seguitissimo, account Instagram. A distanza di qualche minuto dalla comunicazione ufficiale, arriva anche la nota della Rai, con la quale l'azienda manifesta il dispiacere per la decisione presa da uno dei grandi protagonisti della scena televisiva italiana di questi ultimi anni, capace ci risollevare programmi quotidiani, da I Soliti Ignoti ad Affari Tuoi, fino alla grande e riuscitissima impresa Sanremese.

La Rai dopo l'addio di Amadeus

Poche righe nelle quali si condensa l'amarezza per una scelta più che ponderata e anche la consapevolezza, da parte dei vertici di Viale Mazzini, di aver fatto tutto quanto fosse in loro poter per provare a posticipare, quanto più possibile, un addio che inevitabilmente avrà delle ripercussioni sulla tv pubblica. Queste le parole che si leggono nella nota stampa della Rai:

È con rammarico che Rai prende atto della decisione di Amadeus di interrompere il rapporto di collaborazione con il Servizio Pubblico. Ma resta, forte, il senso di riconoscenza e di gratitudine per il percorso comune, costellato di grandi successi e di momenti che, come il Festival di Sanremo, sono entrati nella storia della Rai e del Paese.

Nell’augurare ad Amadeus buon lavoro, all’Azienda resta la certezza di aver fatto ad Amadeus – proprio per la stima e la considerazione dovute alla sua professionalità – tutte le proposte possibili in termini economici ed editoriali, nella piena garanzia della massima libertà artistica.

Le motivazioni dietro la scelta di Amadeus

Nel video, pubblicato su Instagram, in cui il conduttore ha letto un messaggio scritto di suo pugno, ha voluto smentire alcune notizie circolate in questi giorni, circa i motivi che lo avrebbero spinto a lasciare l'azienda. Non si tratterebbe, quindi, di richieste non esaudite come quella di "favorire i miei familiari o per escludere miei passati collaboratori" aggiungendo: "Non è nel mio stile". Si tratterebbe, quindi, di "nuovi stimoli professionali e personali" che avrebbero spinto Amadeus a compiere questo passo, traghettandolo verso un'altra realtà televisiva.