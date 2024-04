video suggerito

Amadeus fuori dalla Rai, Carlo Conti: "Perdo un compagno", Massimo Giletti: "Io processo inverso"

A cura di Stefania Rocco

Adesso è ufficiale: Amadeus lascia la Rai e sbarca sul Nove. Il conduttore ha accettato la proposta di Discovery e, con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ne ha resi noti i motivi. A commentare la decisione del conduttore di abbandonare il servizio pubblico sono stati due colleghi. Il primo è Carlo Conti, da sempre volto Rai. Il secondo è Massimo Giletti che in Rai è appena rientrato dopo avere trascorso gli ultimi anni a La7 dove ha condotto Non è l’Arena.

Carlo Conti: “Amadeus ha fatto la scelta più giusta per lui”

“Ha fatto la scelta più giusta per lui, l’ha meditata bene. È un grande amico, un grande professionista, gli auguro ogni bene possibile e immaginabile e sono felice per lui e sono certo che abbia preso la scelta più giusta per lui”, ha dichiarato Carlo Conti – in pole position per il prossimo Sanremo – a LaPresse commentando la decisione di Amadeus di abbandonare la Rai. Quindi ha aggiunto dispiaciuto: “Mi dispiace aver perso un compagno di squadra così forte”.

Massimo Giletti: “Io percorso inverso. Devo preoccuparmi?”

Anche Massimo Giletti ha commentato la decisione di Amadeus di abbandonare la Rai. Diversamente dal collega, invece, Giletti è appena rientrato dopo avere trascorso gli ultimi anni a La7. “Anche Amadeus lascia la Rai? Io sto facendo un percorso all’indietro rispetto agli altri, mi devo cominciare a preoccupare?”, ha dichiarato Giletti a LaPresse, “Comunque per Amadeus mi dispiace umanamente anche sulla scia dell’ultimo appuntamento che ho vissuto con lui, i 70 anni della Rai, grande disponibilità e amicizia. Quindi il fatto che un’azienda forte perda un altro numero 1 mi lascia perplesso anche per il grande rapporto che Amadeus ha con Fiorello. Non vorrei che tutto ciò portasse a qualche altra stranezza. Chiaramente i motivi per i quali Amadeus ha deciso di lasciare la Rai non li possiamo sapere. Certo se davvero si fosse davanti a un’offerta così alta è ovvio che un’azienda pubblica non ce la faccia a entrare nella trattativa”. Quando gli hanno chiesto se avesse considerato la possibilità di passare a Nove, invece, Giletti ha dichiarato: “La mia casa è sempre stata la Rai e tornarci è il mio grande desiderio”.

Al Bano: “Amadeus libero di fare quel che vuole”

Più pragmatico Al Bano Carrisi che ha commentato così la decisione di Amadeus di concludere il suo rapporto con la Rai: “Amadeus lascia la Rai? Ognuno è libero di fare quello che vuole. E per fortuna lo possiamo fare. Avrà avuto le sue buone ragioni per andarsene e non sono certo io la persona per commentare e giudicare. Se ora però sarà più facile rivedere Al Bano in gara a Sanremo? La mia passione per il Festival, al di là di chi c’è o di chiunque ci sarà non cambia: Sanremo o si ama o si odia e io lo amo”.