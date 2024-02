Massimo Giletti torna in Rai: dall’abbandono nel 2017 alla chiusura anticipata di Non è l’Arena Massimo Giletti torna in Rai a sette anni di distanza dal suo addio con uno speciale sui settant’anni della televisione italiana. I moviti che lo spinsero all’addio nel 2017 e quelli che lo hanno portato alla chiusura del suo programma a La7 e al clamoroso ritorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Massimo Giletti torna in Rai a sette anni di distanza dal suo addio. Questa sera, mercoledì 28 febbraio, Massimo Giletti condurrà La tv fa 70. Si tratta di una serata speciale dedicata ai 70 anni della televisione Italiana, con le tematiche, i personaggi e gli eventi televisivi che hanno influenzato, commentato, talvolta modificato la sensibilità del pubblico. Nel corso della trasmissione ci saranno interventi di ospiti, condivisioni di filmati storici e veri e propri momenti di spettacolo con una orchestra dal vivo. È il ritorno in televisione di Massimo Giletti dopo la chiusura anticipata del programma Non è L'Arena.

Massimo Giletti torna in Rai dopo sette anni: “È un grande amore vero”

I rumors sul rientro di Massimo Giletti in Rai si sono avuti sin dal principio, ovvero sin da quando sette anni fa Massimo Giletti si è visto chiudere in via anticipata Non è l'Arena. La conferma di Massimo Giletti in Rai si era avuta già dall'amministratore delegato Roberto Sergio: "Lo vedremo il prossimo anno". Per l'occasione, Massimo Giletti ha anche cercato di riportare Fabio Fazio nella serata celebrativa, ma come ha spiegato il conduttore: "L'ho cercato ma non mi ha risposto". Nel corso dell'intervista che Massimo Giletti ha rilasciato a Fanpage.it, il conduttore ha dichiarato:

Non vivo di rivincite, è sbagliato. Vivo nella consapevolezza che bisogna sempre lavorare per fare un prodotto televisivo, avere un obiettivo da perseguire con passione, al di là di ciò che realizzi. Tornando in Rai ho percepito grande affetto delle maestranze, i tecnici con cui avevo iniziato la carriera, molti ragazzi di allora oggi vicini alla pensione (sorride, ndr) e anche l'affetto e l'attenzione dei vertici, non scontata, mi ha fatto molto piacere.

Il caso Non è l’Arena su La7:

La7 comunicò con una nota alla stampa la sospensione di Non è L'Arena:

La7 ha deciso di sospendere il programma Non è l’Arena condotto da Massimo Giletti, che da domenica prossima non andrà in onda. La7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Massimo Giletti rimane a disposizione dell’Azienda

Tra i motivi la perqeuisizione della Direzione Investigativa Antimafia nell'appartamento di Massimo Giletti in seguito all'intervista a Salvatore Baiardo, ex tuttofare di Matteo Messina Denaro. Per tali circostanze, l'editore Urbano Cairo fu ascoltato dai magistrati.

I rapporti di Massimo Giletti con Urbano Cairo

Massimo Giletti sulla chiusura anticipata di Non è L'Arena a La7 ha dichiarato a Fanpage.it: "In che rapporti siamo rimasti? Non siamo rimasti. Io non ho avuto un rapporto umano. Io e i miei ragazzi siamo stati messi alla porta con una mail fredda, neanche una telefonata del direttore di rete Salerno. Credo sia umanamente pessimo, perché almeno all'epoca il direttore generale della Rai mi incontrò per dirmelo in faccia. Io spero che un giorno la verità qualcuno possa raccontarla, ma temo che sarà troppo difficile".

Perché Giletti ha lasciato la Rai nel 2017

Massimo Giletti lascia la Rai nel 2017 e nell'agosto 2023, ospite di una rassegna moderata da Simona Ventura e Giovanni Terzi, riferì: "Ho lasciato la Rai perché mi proposero di fare il varietà al posto delle inchieste. La Rai è sempre stata casa mia, è un grande amore vero e nel futuro vediamo quello che si potrà fare".