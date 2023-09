“Il silenzio mi costa molto”, Giletti non risponde nemmeno a Mentana sui motivi dell’addio a La7 Massimo Giletti, interrogato da Enrico Mentana sui motivi dell’addio a La7, sceglie di non rispondere al direttore del Tg della sua ex rete. “Il silenzio mi costa molto ma ho scelto di aspettare i magistrati”, ha fatto sapere il conduttore.

A cura di Stefania Rocco

Massimo Giletti evita la domanda di Enrico Mentana a proposito dei motivi che lo hanno spinto ad abbandonare La7. Il conduttore – che, secondo numerosi rumors, avrebbe accettato di tornare in Rai – non ha ancora chiarito con precisione le ragioni che lo hanno spinto ad abbandonare la rete di Urbano Cairo, editore che aveva scelto di sospendere il programma Non è l’Arena a diverse puntate dalla fine. A intavolare la discussione a proposito della decisione di abbandonare la rete è stato il direttore del Tg La7 che è intervenuto in diretta su Rtl 102.5 durante il debutto della trasmissione Giletti 102.5.

La domanda di Enrico Mentana a Massimo Giletti

Mentana, ospite di Giletti in radio, stava concludendo il suo commento sul caso del libro del generale Vannacci quando il collega lo ha interrotto a causa della pubblicità incombente. Temendo che il suo spazio in diretta stesse per finire, il giornalista ha piazzato la sua domanda a bruciapelo: “Ah, il tempo è finito? Ma Massimo, perché sei andato via da La7?”. Un quesito che ha colto di sorpresa Giletti che ha scelto di non rispondere ma di argomentare, brevemente, i motivi della sua decisione. Dopo avere riso dello “sgambetto” di Mentana, Massimo ha spiegato: “Te lo verrò a dire una volta al Tg”. Quindi ha aggiunto: “Lui è troppo furbo, lo ha detto proprio in chiusura”. “Se volete parlare, sposto la pubblicità”, ha quindi proposto il co-conduttore della trasmissione Luigi Santarelli, spalleggiato da Mentana: “Lo voglio sapere. Sposta la pubblicità”. Giletti ha quindi sorriso di nuovo, salutato il collega e spiegato: “So che arrivano tanti messaggi ma lo dico una volta per tutte: ho fatto una scelta, quella di affidarmi ai magistrati. Mi costa molto il silenzio ma credo che questa sia la scelta più corretta. Per aprire polemiche c’è tempo. Intanto aspetto i magistrati”.

I rumors sul rientro di Massimo Giletti in Rai

Sono diverse le indiscrezioni a proposito del possibile ritorno di Giletti in Rai. Secondo Dagospia e Il Foglio, il conduttore e giornalista avrebbe accettato di tornare a far parte della scuderia di conduttore proposti dal servizio pubblico con un programma di varietà/intrattenimento previsto per il 2024. L’accordo prevederebbe 7 puntate.