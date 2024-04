video suggerito

Amadeus rompe il silenzio dopo le voci di addio alla Rai, la foto pubblicata su Instagram Amadeus ha rotto il silenzio sui social dopo le voci di addio alla Rai e del passaggio a Discovery. Mentre le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti, il conduttore ha pubblicato su Instagram una foto che sembra rappresentare il suo stato d’animo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Amadeus è tornato sui social dopo le voci sempre più insistenti del suo addio alla Rai e del passaggio a Nove. Nella serata di domenica 14 aprile, il conduttore di Affari Tuoi, nonché direttore artistico del Festival di Sanremo per cinque edizioni consecutive, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia piuttosto enigmatica, che sembra esprimere il suo stato d'animo.

La storia Instagram di Amadeus

Mentre le voci di un passaggio a Discovery si fanno sempre più insistenti, Amadeus ha rotto il silenzio sui social pubblicando per la prima volta una foto tra le sue stories Instagram. Si tratta di un selfie che lo ritrae mezzobusto, seduto su una poltrona, con il sole che filtra dalle finestra alle sue spalle. Nessuna didascalia o spiegazione, ma una canzone ad accompagnare lo scatto: Relax, take in easy di Mika. "Rilassati, prendila come viene perché non c'è niente che possiamo fare", dice il ritornello del brano, che il conduttore sembra aver fatto suo. Sarebbe questo lo stato d'animo di Amadeus in attesa di conoscere il suo destino ufficiale per la prossima stagione televisiva. Se l'accordo con Discovery andasse in porto, il conduttore si troverebbe a firmare un contratto di 15milioni di euro per tre anni in esclusiva.

Le voci dell'addio alla Rai e del passaggio a Discovery

Nelle ultime settimane, il futuro televisivo di Amadeus è al centro di numerose indiscrezioni. Secondo le più insistenti, il conduttore sarebbe sempre più vicino a lasciare la Rai dopo 25 anni per passare a Discovery, dove si dedicherebbe alla conduzione di alcuni programmi nella fascia prime time di Nove, rete che già l'anno scorso ha ‘accolto' Fabio Fazio.

Secondo Open, l'ex direttore artistico di Sanremo sarebbe pronto per l'incontro con i vertici di Viale Mazzini, che dovrebbe tenersi proprio domani, lunedì 15 aprile. Il Corriere della Sera aggiunge invece che Amadeus avrebbe avanzato delle richieste che, però, non sarebbero state accettate: fondare una propria società di produzione, un programma per la moglie Giovanna Civitillo e l'allontanamento dell'ex manager Lucio Presta.