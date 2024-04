video suggerito

Fiorello: “Mentana scontato al 20% per passare su NOVE”, la replica del direttore di TG La7 “Non vado da nessuna parte” dice Enrico Mentana a La Stampa nel suo ufficio nella sede di La7 a poche ore dall’indiscrezione ironica lanciata da Fiorello a Viva Rai 2, che lo avrebbe visto pronto a traslocare sul NOVE con il cartellino già scontato al 20%. “Non ho difficoltà a dire che il mio contratto scade il 31 dicembre 2024″, ha aggiunto, “e che quindici giorni dopo compio 70 anni, cosa mi metto a fare?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

“Non vado da nessuna parte” dice Enrico Mentana a La Stampa per commentare lo stato del suo ufficio di Roma, nella sede di La7, che è pieno di scatoloni. “Non ho difficoltà a dire che il mio contratto scade il 31 dicembre 2024 e che quindici giorni dopo compio 70 anni, cosa mi metto a fare?”. Una risposta che sembra contenere una smentita netta della notizia data, tra il serio e faceto, da Fiorello la mattina stessa a Viva Rai 2.

"Dopo Amadeus via anche Floris”, aveva dichiarato nella sua edicola del mattino, “Lui fa il giro della morte, dopo la Rai è stato a La7, ora salta l'8 e andrà al Nove. La Warner sta trattando per acquistare il polo giornalistico de La7. Mentana ha già il cartellino con la scritta ‘scontato del 20%', è già in partenza. Appena si comprano l'informazione hanno fatto già il terzo polo: Rai1, Canale 5 e il Nove".

Non c'è alcuna trattativa in corso, replica il gruppo Warner Bros. Discovery subito dopo. Idem ha fatto Mentana nei mesi scorsi, quando già si paventava l’ipotesi di vederlo a capo di un TG nuovo di zecca al tasto NOVE del telecomando. Nonostante smentisca ciclicamente, ormai è diventato quasi un gioco. Si è visto da da Fabio Fazio quando, ospite nella puntata di Che tempo che fa del 24 marzo, una volta accomodatosi sulla poltrona bianca davanti l’acquario, ha dichiarato: “Oggi finalmente esaudisco il sogno di quelli che dicono Mentana passa al Nove. Per stasera è vero, ma per ora solo una mezz'oretta”. E ancora: “Ho fatto l'1, il 5, il 7, finirò la tabellina?”.

Altrettanto palese anche in questa intervista, nella quale si è espresso in generale sulla campagna acquisti di NOVE degli ultimi anni (“In tre o quattro anni, hanno portato Crozza, Fazio e Amadeus. Non mi pare la rivoluzione d’ottobre”) e sul possibile clima ostile che avrebbe spinto il conduttore di Affari Tuoi fuori dalla porta: “Se uno se ne va dalla Rai quando comanda il centrosinistra si dice in un modo, quando comanda la destra si dice in un altro. Lavorerei molto volentieri in una rete televisiva con Amadeus, ma non mi immagino una Rai povera senza di lui”.