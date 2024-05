video suggerito

Fiorello ironico su Mentana: “Vuole sforare così tanto da superare l’8 e mezzo e arrivare al Nove” Lo scontro tra Enrico Mentana e Lilli Gruber è diventato un argomento piuttosto caldo, commentato anche da Fiorello a Viva Rai2. Lo showman ha ironizzato sul fatto che il direttore di Tg La7 possa passare al Nove. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

60 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo scambio rovente di frecciatine tra Enrico Mentana e Lilli Gruber non è passato inosservato e, di fatti, anche nella puntata di Viva Rai2 di mercoledì 8 maggio, non poteva mancare una battuta da parte di Fiorello che, ovviamente, ha toccato anche un altro tema più che caldo: la crescita di Discovery come emittente televisiva.

La battuta di Fiorello su Mentana

Se la giornalista è stata la prima a sottolineare l'inizio ritardato del suo programma, Otto e mezzo, nell'appuntamento del lunedì, lasciando intendere che fosse colpa di chi l'aveva preceduta, ovvero l'edizione del telegiornale, il direttore della testata non ha accettato di buon grado la stoccata e il giorno dopo ha risposto per le rime alla collega. Mentana, di fatti, ha sottolineato che in 14 anni di permanenza a La7 mai aveva offeso gratuitamente un collega e chiedendo scusa al pubblico, ha poi sottolineato: "Se non ci saranno provvedimenti da parte dell'azienda, trarrò le mie conseguenze". Fiorello, quindi, ha colto la palla al balzo e nella puntata di stamane ha scherzato dicendo:

Si sta scatenando il putiferio tra Mentana e Gruber. Pensate che il Papa ha chiesto il cessate il fuoco! Lui era arrabbiatissimo, è tornato a casa, la Fagnani l'ha guardato e gli ha chiesto ‘ma tu che belva ti senti?. Mentana vuole sforare così tanto da superare l'8 e mezzo… e arrivare al Nove!

L'ipotesi di un passaggio di Mentana al Nove

Immancabile la battuta sul passaggio di Mentana al Nove, cosa che Fiorello aveva già accennato tra una battuta e l'altra dicendo che l'emittente aveva intenzione di acquistare l'intero polo giornalistico di La7. In quell'occasione aveva ricevuto una risposta dalla rete stessa che aveva scritto in un tweet: "Noi stiamo bene qui, abbiamo anche un bel divano e per te c'è sempre posto". Un modo per smentire l'indiscrezione, quindi, sebbene quanto dichiarato dal direttore del Tg La7 lasci intendere possibili aperture verso nuovi orizzonti e, ovviamente, Discovery sarebbe la meta più ambita e plausibile, qualora si pensasse ad un cambio di passo.