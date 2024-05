video suggerito

Alessandra Celentano: "Sembro stro**a e cattiva ma dico la verità. Non tradirei mai Amici e Maria De Filippi" Alessandra Celentano non tradirebbe mai Amici e Maria De Filippi per passare a Ballando con le stelle. La prof di danza ha detto di considerare il talent di Canale5 come una famiglia.

A cura di Daniela Seclì

Alessandra Celentano non tradirebbe mai Amici e Maria De Filippi passando al programma Ballando con le stelle. La prof di danza del talent di Canale5, lo ha assicurato in un'intervista rilasciata a Massimo Galanto per TvBlog. Poi, ha parlato del fatto di essere considerata talvolta eccessivamente severa con gli allievi del programma:

Se mi ferisce chi mi definisce "stro*** e cattiva"? No, perché so che quello che dico e faccio è verità, onestà, chiarezza. Non giro intorno alle cose. È molto peggio chi vuole indorare la pillola. Preferisco non prendere in giro i ragazzi e dire le cose come stanno, in maniera chiara e diretta, anche se so che posso essere tacciata per str***a e cattiva.

Non tradirebbe mai Amici e Maria De Filippi

Alessandra Celentano ha dichiarato di vedere poche realtà televisive dove ci sia la danza. Quando le è stato chiesto se "tradirebbe" Amici per entrare nel cast di Ballando con le stelle di Milly Carlucci non ha avuto dubbi:

Sinceramente non ci ho mai pensato. Amici ormai per me è casa e famiglia. Sono tanti anni che sono qui, ho un rapporto splendido con tutti e con Maria. Quindi, ripeto, non ci ho mai pensato. E non sono una traditrice!

Quindi ha spiegato che Amici è un progetto che continua a entusiasmarla perché non è mai noioso ed è pieno di stimoli. Dunque, anche quando ha ricevuto proposte lavorative dal mondo del teatro, non ha mai pensato di lasciare il talent. Quello con Maria De Filippi è un rapporto che ormai dura da anni: "Negli anni ci siamo conosciute, scontrate. Lei è una grandissima lavoratrice. Ama il suo lavoro e le persone che lavorano con lei. È una donna fortissima, la stimo tantissimo".

Il suo giudizio su Stefano De Martino

Nel corso dell'intervista le è stato ricordato che non fu particolarmente morbida nei confronti di Stefano De Martino quando il ballerino era tra gli allievi di Amici. Alessandra Celentano ha replicato: "Aveva un bel movimento, in lui trovavo pregi e difetti. L’ho sempre considerato un ragazzo pieno di possibilità, ma in una chiave diversa. Sta facendo una carriera bellissima, gli piace e si diverte. Però, certo, tra me e me dico: avevo ragione. Perché alla fine ho sempre ragione!"