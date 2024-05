Serale di Amici 2024, la finale in diretta: chi sarà il vincitore tra Petit, Marisol, Holden, Dustin, Sarah e Mida

La semifinale di Amici 23 conferma la mancanza di un concorrente favorito alla vittoria finale, anzi: l’indecisione dei giudici diventa un elemento su cui valutare la bontà dei percorsi dei protagonisti in gara. In un'edizione che non ha risparmiato novità su regolamento, indecisione da parte dei giudici, reintegri ed eliminazioni procrastinate per infortuni, la semifinale di Amici 23 ha voluto fare il possibile per non toccare nulla, per non smuovere equilibri settati ormai da più settimane. Equilibri interni che hanno dato la possibilità ad alcuni di poter lavorare in maniera tranquilla, anche troppo (vedi Holden nel guanto di sfida della settima puntata), ma hanno anche tolto la possibilità di accedere alla finale ad artiste come Martina e Lil Jolie.