video suggerito

Regolamento Amici 23, come si svolge la finale: televoto, sfide e il ruolo della giuria Sabato 18 maggio alle 21:30 su Canale5 va in onda la finale di Amici 23. Le sfide dei sei finalisti Marisol, Dustin, Petit, Holden, Mida e Sarah saranno giudicate esclusivamente dal televoto. Il regolamento ufficiale e come votare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sabato 18 maggio in onda su Canale5 la finale del serale di Amici 2024. I sei finalisti sono Marisol, Dustin, Petit, Holden, Mida e Sarah. Tra loro il vincitore di Amici 23. Nel corso della finale del talent di Maria De Filippi, che si terrà in diretta a partire dalle ore 21:30, gli allievi rimasti si sfideranno e ogni loro esibizione verrà giudicata esclusivamente dal televoto. Dunque, il pubblico da casa avrà un ruolo fondamentale. La giuria composta da Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè si limiterà a commentare. Ecco tutti i dettagli del regolamento ufficiale e come votare.

Il regolamento della finale di Amici 23, il televoto deciderà il vincitore

Durante la finale di Amici 2024, in onda sabato 18 maggio, il pubblico potrà partecipare attivamente all'incoronazione del vincitore, esprimendo la propria preferenza durante le sfide, attraverso il televoto. I voti che arriveranno da casa, saranno l'unico metodo di valutazione delle varie esibizioni. Per votare ci sono diversi metodi: tramite telefonia, tramite il sito Wittytv.it, App Mediaset Infinity, App Wittytv e Smart TV abilitate. Vediamo questi metodi nel dettaglio.

Televoto tramite SMS

Si può votare inviando un SMS al numero 477.000.1 e 477.000.0 indicando il nome o il codice del concorrente. Il numero massimo di voti esprimibili per ogni sfida è pari a cinque. Coloro che esprimeranno correttamente il loro voto, riceveranno una notifica di conferma. Il costo è di 0,16 centesimi.

Televoto tramite sito web

Sarà possibile votare anche tramite il sito WittyTv.it. Occorrerà prima registrarsi sul sito, se non si è già in possesso di un account. Quindi basterà consultare la pagina dedicata al televoto e selezionare il concorrente per il quale si intende esprimere la propria preferenza. Anche in questo caso si potranno esprimere al massimo cinque voti per sessione. Il servizio è gratuito.

Televoto tramite APP Mediaset Infinity e APP WittyTv

Si può votare anche scaricando l'app Mediaset Infinity o l'app WittyTv disponibili sia per iOS che per Android. Nelle app è presente una sezione dedicata al televoto. Basterà cliccare sul pulsante "Vota" e poi esprimere la propria preferenza per il concorrente che si intende premiare. Si possono esprimere fino a cinque voti. Il servizio è gratuito. Si paga solo il costo della connessione Internet.

Televoto tramite Smart TV e decoder abilitati

Infine, è possibile votare tramite Smart TV abilitate e connesse ad Internet. Basterà sintonizzarsi su Canale5, premere il tasto “freccia su” del telecomando e avviare l’applicazione Mediaset Infinity, quindi accedere alla sezione Televoto e selezionare il concorrente che si intende votare.

Le sfide e il ruolo dei giudici

La finale di Amici 23, dunque, si snoderà con una serie di sfide che verranno giudicate esclusivamente dal televoto. Il pubblico, dunque, avrà un ruolo determinante almeno nelle battute finali del programma. Quanto ai giudici, Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè, nell'ultima puntata commenteranno le esibizioni ma non voteranno.