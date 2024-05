Amici 23, la sorpresa è che dopo la semifinale non ci sono favoriti alla vittoria finale

video suggerito

La semifinale di Amici 23 conferma la mancanza di un concorrente favorito alla vittoria finale, anzi: l'indecisione dei giudici diventa un elemento su cui valutare la bontà dei percorsi dei protagonisti in gara.

A cura di Vincenzo Nasto

Petit, Amici 23

C'è un momento di dissolvenza, nei minuti finali della terza manche della semifinale di Amici 23, in cui la possibilità di vedere i 6 concorrenti in finale ha cominciato a intravedersi. In un'edizione che non ha risparmiato novità su regolamento, indecisione da parte dei giudici, reintegri ed eliminazioni procrastinate per infortuni, la semifinale di Amici 23 ha voluto fare il possibile per non toccare nulla, per non smuovere equilibri settati ormai da più settimane. Equilibri interni che hanno dato la possibilità ad alcuni di poter lavorare in maniera tranquilla, anche troppo (vedi Holden nel guanto di sfida della settima puntata), ma hanno anche tolto la possibilità di accedere alla finale ad artiste come Martina e Lil Jolie. Le due giovani interpreti, legate alla figura dell'insegnante Anna Pettinelli, sono state escluse alle porte di un palcoscenico che avrebbero guadagnato di diritto puntata dopo puntata, ma come ha ripetuto anche più volte Lorella Cuccarini dopo la fine del Pomeridiano: "La scuola è finita, il Serale è una vetrina diversa".

La semifinale di Amici 23 come vetrina per gli Ep dei concorrenti

E allora non bisogna sorprendersi se solo in cinque avranno la possibilità di pubblicare un Ep, a poche ore dalla fine della trasmissione. Infatti, se la semifinale assume un minimo significato nella linea narrativa di quest'edizione, non è certamente per le esibizioni dei quattro cantanti e dei due ballerini rimasti, ma per una presentazione più ampia dei progetti nati all'interno del programma, almeno per i concorrenti della categoria canto. Dopo non aver assistito all'ennesima mancanza di un'eliminazione, giusta nella summa del talent, meno nel significato di una semifinale che non ha smosso nulla, il pubblico ha potuto assistere alle presentazioni dei nuovi progetti che usciranno il prossimo 17 maggio, tranne per Holden, il 24. È anche interessante capire quali realtà discografiche si prenderanno cura dei talentini di casa Amici 23, con alcune scelte davvero interessanti.

Holden e La Tarma per il nuovo Ep Joseph: cosa aspettarci

Basti pensare a Holden: il suo percorso ad Amici è stato, come dire, complicato in più ambiti, ma non ha mai messo in discussione la centralità di un artista che sin dalle prime battute ha mostrato un interesse a 360° per la sua musica. Scrittura, produzione, missaggio che hanno aiutato sin da subito a rendere la sua musica riconoscibile, basti pensare a Dimmi che non è un addio, ma anche Nuvola e Randagi. Allo stesso tempo, aver deciso di far slittare l'uscita del suo Ep di una settimana, il prossimo 24 maggio, potrebbe essere l'occasione di riservarsi uno spazio di ascolto personale e non dover "combattere" con i propri compagni in casetta. Da questo viaggio musicale, riparte anche con una nuova certezza: la presenza al suo fianco di una realtà discografica come La Tarma, l'etichetta fondata da Marta Donà, manager di artisti come Marco Mengoni, Francesca Michielin, Alessandro Cattelan e Angelina Mango. Mica male.

Una finale senza favoriti ad Amici 23

Joseph, il titolo dell'Ep, vedrà al suo interno proprio Dimmi che non è un addio, ma anche Nuvola, scritto con Angelina Mango. Senza dimenticare Non siamo più noi due, che lo vedrà collaborare con Gaia. Tra le più attese all'uscita, sicuramente c'è Sarah Toscano con l'Ep omonimo, distribuito da Warner Music. Nel suo bagaglio spicca la cover di Voilà di Barbara Pravi, presentata proprio durante la semifinale, uno dei momenti più seguiti della puntata. Curiosità anche per la coppia Petit-Mida: i due, distribuiti rispettivamente da 21co Label e Believe con i progetti Petit e Il sole dentro, potrebbero contendersi lo stesso spazio d'ascolto all'uscita. Non per forza un malus per i due autori, che finora, insieme ad Holden, hanno raccolto il numero maggiore di stream per gli inediti pubblicati durante la trasmissione. Senza dimenticare Lil Jolie, che pubblicherà La vita non ti uccide: nella scelta delle cover ha preferito la sua interpretazione di Per Elisa di Alice e Franco Battiato. Per chi parlava di una semifinale traducibile come una finale anticipata, è stato accontentato dai giudici: difficilmente nelle passate edizioni si è arrivato al capitolo finale con nessun concorrente favorito dai pronostici.