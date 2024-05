video suggerito

Amici 23, le pagelle della finale: la vittoria di Sarah e le favole dal lieto fine

A cura di Vincenzo Nasto

Ieri sera, sabato 18 maggio, è andata in onda la finale del Serale di Amici 2024 dove si sfidano gli allievi del talent di Maria De Filippi. Dopo mesi di attesa, sono state distribuite le 15 casacche dorate ai migliori interpreti di questa edizione, che sono divisi in tre squadre. La prima capitanata da Rudy Zerbi e Celentano, la seconda da Emmanuel Lo e Lorella Cuccarini, mentre l'ultima squadra viene diretta dalla coppia Anna Pettinelli – Raimondo Todaro. Arrivati al Serale, cambiano anche i giudici di Amici 2024: a scegliere del destino dei giovani artisti il trio Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Presente in sala la tribuna con i giornalisti. Sarah Toscano è la vincitrice di Amici 23, batte in finalissima la ballerina Marisol. Qui le pagelle.

Angelina Mango, voto 10: Tutti a scuola

Potrebbe venire in ciabatte e appropriarsi immediatamente dell'attenzione del pubblico, solo salutandolo e scappando via dopo pochi minuti. E invece Angelina Mango progetta una masterclass per tutti i concorrenti di staging e interpretazione, al punto da far scomparire il resto. A volte non c'è bisogno di guardare per forza fuori dai confini italiani per trovare una delle migliori autrici pop contemporanee: nessuna competizione, ma tutto questo talento non capita a caso e tutto quel lavoro di preparazione non può più essere sottovalutato.

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, voto 9: Re Mida

Le lacrime di Lorella Cuccarini sono il frutto di due anni di incessante lavoro sui suoi ragazzi, coltivati sin dai primi giorni dei casting fino alla finale. Alcune volte si dimentica troppo in fretta quanto è stata importante nella trasformazione di Angelina Mango, perché la modestia e il tempo quasi le permettono di sfilare via dal carro dei vincitori. E invece quest'anno ripete lo stesso traguardo, con una delle storie da underdog, come quella vissuta da Sarah Toscano, che apre le porte della musica a tanti voci ancora alla ricerca di una guida.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, voto 7: Premio di consolazione

Peccato per Marisol, Dustin, Petit e Holden. Sono quattro i concorrenti del team che arrivano in finale, e anche se quest'anno sfugge la vittoria (secondo anno di fila dopo la vittoria lo scorso anno del ballerino Mattia Zenzola, capitanato da Raimondo Todaro) segnano un percorso preciso per tutti i concorrenti in gara. Dispiace soprattutto per Alessandra Celentano, con due dei migliori ballerini degli ultimi anni, che chiudono il proprio percorso alle porte della vittoria: c'è qualcuno che diffida ancora delle sue abilità di scouting? Non credo.

Holden, voto 7: Sogna ragazzo sogna

Se c'è una pecca nel percorso di Holden, è la poca traducibilità con un codice chiaro al pubblico. Una barriera che ha permesso a tutti di sottostimare le sue produzioni, di registrare la sua dimensione caratteriale forse anche più del suo talento musicale. E invece Holden, in una continua riscoperta di sé e del suo pubblico, se ne esce di scena con Randagi e Hold me while you wait. Più bravo ad accendere la curiosità sulla sua musica post-Amici che sul suo percorso, nascondendosi però in terre fortunate, quelle che hanno accolto anche il suo prossimo Ep Joseph, in uscità il 24 maggio.

Mida, voto 6,5: Professor X

Professor X o Megamind di quest'edizione, analizza in ogni minuto e momento il suo prossimo passo, anche se questo comporta un'uscita prematura da Amici. Il mondo workaholic di Mida ha solamente sfiorato il pubblico, non come il ritornello di Que Pasa, pronto a diventare la coreografia musicale dell'estate. Lo spagnolo, la seconda lingua più parlata al mondo, con 475 milioni di madrelingua, potrebbe essere una chiave d'accesso di un portone immenso per la sua musica.

Petit, voto 7,5: Carosone 3.0

Ci ha più volte abituato ai voli pindarici nella storia della musica italiana, quasi tradotti simultaneamente con il suo dizionario. Anche questa volta ci prova con O'sarracino di Renato Carosone, efficace nello staging, meno nell'esecuzione vocale. Rispetto agli altri concorrenti in gara, sappiamo sicuramente cosa farà Petit nel prossimo futuro: musica da classifica. Ed è nato per farla. Tornerai è l'inedito con la migliore interpretazione della serata per lui, ma di fronte alla fiaba di Sarah Toscano non può che soccombere.

Sarah Toscano, voto 9: La lepre e la tartaruga

Nella favola di Esodo, la tartaruga sorpassa di nascosto la lepre, troppo fiduciosa delle sue abilità. E invece, per far capire quanto il percorso di Sarah Toscano sia stato sorprendente, il suo Serale è tra i più clamorosi glow-up della storia di Amici, riconosciuto anche dagli altri insegnanti e dai colleghi in casa. Non si è arresa quando ha dovuto ripetere tre volte un'esibizione per problemi tecnici, non si è arresa quando ha dovuto cantare sette volte in una puntata, in uno scontro frontale con Lil Jolie. Ed è la stessa cantante che in finale porta Disco I Love it di Ditonellapiaga e Splendido Splendente di Donatella Rettore: ciò che fa sperare è di aver visto solo la punta di un iceberg che potrebbe inserirsi, già nei prossimi mesi, nelle classifiche pop italiane. Alza la coppa da vincitrice e lascia una nuvola rosa in una dimensione fumettistica come la finale di Amici, in cui il lieto fine s'è finalmente compiuto. Lode alla regina di Amici 23.