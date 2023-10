Chi è Dustin Taylor, il ballerino di Amici che viene dall’Australia Dustin Taylor è uno dei nuovi concorrenti di Amici, scelto dalla maestra Alessandra Celentano. Scopriamo di più su di lui e sulla sua vita privata.

Dustin Taylor è uno dei nuovi concorrenti di Amici 23. È un ballerino che è stato scelto da Alessandra Celentano che lo vorrebbe in squadra. Viene dall'Australia, ha 21 anni ed è quindi nato nel 2002. È amico di Isobel Fetiye Kinnear, che è stata ballerina nella scorsa edizione di Amici.

Chi è Dustin Taylor, gli studi e la carriera nel mondo della danza

Dustin Taylor ha partecipato alla Cerimonia di chiusura dei Giochi del Commonwealth nel 2018 ed è quella la prima apparizione rilevante nel mondo della danza. Negli anni successivi ha collaborato con Mitch Rooney e Danny Vall. Nel 2020 ha partecipato lo spettacolo di Mitch Tambo. È parte integrante del corpo di ballo di TodRick Hall e ha già lavorato accanto a Joel Murphy. Il suo profilo Instagram è @dustin_tay.

La vita privata di Dustin Taylor

Al momento, non si hanno informazioni sulla vita personale di Dustin Taylor e non siamo in grado di confermare se attualmente sia impegnato in una relazione o se sia single. Il ballerino non è mai stato chiaro e non hai dato dichiarazioni in merito a questo aspetto. Non è da escludere che in questa stagione di Amici non si possano avere delle novità riguardo questo.

Il percorso di Dustin ad Amici 23

Dustin è stato scelto dalla maestra Alessandra Celentano, appare promettente e ha le carte in regola per accedere al serale. È forse per questo motivo che Raimondo Todaro ha deciso di mettere alla prova duramente il ragazzo, assegnandogli una prova. Nel daytime del 12 ottobre, Dustin ha ricevuto un compito da Todaro, il quale gli riconosce tanta bravura ma vorrebbe spingerlo verso i limiti. Considerandolo molto preparato e scenicamente imponente, il ballerino per adesso difetta in interpretazione. Dustin dovrà dimostrare di non essere solo "corpo" ma anche "espressione".