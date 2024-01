Alessandra Celentano sospende la maglia di Dustin ad Amici 23: “Gli ho dato 3 e mezzo” Dustin nella puntata di Amici 23 oggi è stato costretto a lasciare lo studio. Il ballerino non ha superato il compito assegnatogli da Raimondo Todaro: la sua maestra, Alessandra Celentano, lo ha votato con 3 e mezzo prima di sospendergli la maglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Gli allievi del talent show di Maria de Filippi stanno proseguendo la loro corsa verso l'ambito Serale e per Dustin oggi è arrivata una spiacevole notizia. Nella puntata di Amici di Maria de Filippi 23 oggi, domenica 28 gennaio, la sua maglia è stata sospesa. Dopo essersi esibito con una coreografia voluta da Raimondo Todaro, la stessa che la Celentano aveva assegnato a Nicholas nella scorsa settimana, il ballerino non ha superato il compito ed è stato giudicato con un 3.5 dalla sua insegnante. Alessandra Celentano, dopo uno scontro con Nicholas e con Raimondo Todaro, ha deciso di sospendere l'allievo. Dustin, senza rilasciare alcun commento sui fatti, ha abbandonato lo studio.

La sospensione della maglia di Dustin ad Amici 23

Dopo l'esibizione di Dustin, Raimondo Todaro ha commentato: "Non ha tutte le dosi fisiche. Lo voto con un cinque". Della stessa opinione è stato Emanuel Lo, Alessandra Celentano gli ha dato invece un 3.5: "Non ha superato il compito, va a casa". Il ballerino ha lasciato lo studio, senza lasciare alcun commento.

Prima che arrivasse la sospensione della maglia, Dustin era arrivato primo nella classifica di ballo. Per la prova ha ballato sulle note di Like I Can. La sua performance ha convinto i giudici esterni ma non tutti gli insegnanti: Todaro e Emanuel Lo gli avevano assegnato, infatti, un cinque.

Lo scontro tra Alessandra Celentano, Nicholas e Raimondo Todaro

Non è mancata un'accesa discussione in studio tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. La coreografia svolta da Dustin era la stessa che la Celentano aveva assegnato a Nicholas la scorsa settimana. In puntata oggi, domenica 28 gennaio, la maestra ha chiesto a Nicholas di potersi esibire prima di Dustin, per vedere le differenze di tecnica tra i due. Da qui è nato uno scontro: "Lei vuole umiliarmi, non ci sto" ha dichiarato l'allievo di Todaro che si è rifiutato di eisbirsi.