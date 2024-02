Dustin è il primo allievo ad accedere al Serale di Amici 23 Nella puntata di Amici 23 del 4 febbraio 2024, Alessandra Celentano ha consegnato la prima maglia del Serale al suo allievo Dustin: “Lo vedi ballare e pensi che sia un ballerino. È bravo”, il commento prima di abbracciarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Dustin dopo essere arrivato primo nella classifica di ballo, nella puntata di Amici 23 del 4 febbraio 2024 ha ricevuto la maglia oro, quella che gli permette di accedere direttamente al Serale. Si concludono quindi le sfide per il ballerino: Alessandra Celentano ha deciso che il primo pass del Serale dell'edizione lo merita il suo allievo. "Quando lo vedi ballare, pensi che è davvero un ballerino", il commento della maestra.

La consegna della maglia oro a Dustin

"Arriva sempre primo, è un bel vedere, è bravo e ha un bel fisico. Non è il mio ballerino classico, lui è un ballerino. Quando lo guardi ha un movimento pazzesco, è aperto, ha qualità, è versatile. Quando lo vedi ballare dici ‘è un ballerino‘. Con queste parole Alessandra Celentano ha esaltato il suo allievo al quale ha chiesto più volte di esibirsi. Nella puntata di domenica 4 febbraio il ballerino con tre coreografie ha conquistato la maglia oro: "Credo che sia giusto consegnare a Dustin la maglia del serale" ha concluso la maestra prima di abbracciarlo.

Le classifiche delle gare di ballo e canto della puntata del 4 febbraio

Nella puntata di Amici 23 oggi, domenica 4 febbraio 2024, gli allievi si sono esibiti davanti ai giudici esterni per conquistare il posto più alto della classifica. Dustin si è classificato primo, Sofia è arrivata seconda, Kumo terzo. Marisol e Nicholas sono arrivati quarti, Gaia quinta, Lucia sesta, Simone settimo. All'ultimo posto Giovanni che non ha convinto gli ospiti dopo aver ballato con Umberto Gaudino. Quest'ultimo si è però salvato: a saltare è stato il banco di Simone. L'insegnante Emanuel Lo ha deciso che il percorso dell'allievo deve interrompersi. Per quanto riguarda la classifica di canto, Petit è arrivato primo, seconda Martina, terzo posto per Holden. Mida quarto, Sarah quinta, Nahaze e Lil Jolie sono arrivate seste, Kia settima, Ayle ottavo, ultimo posto per Malia.