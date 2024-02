Ayle lascia lo studio di Amici 23 durante la puntata, Maria De Filippi: “Si è arrabbiato” Nel corso della puntata di Amici 23 oggi, 4 febbraio, Ayle ha lasciato lo studio. Maria de Filippi ha chiesto spiegazioni agli addetti ai lavori dietro le quinte: “È in sala relax, si è arrabbiato per l’esibizione”, il commento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Amici 23 oggi, Ayle ha avuto alcuni problemi con l'esibizione del suo inedito, Il tuo nome. Per due volte è dovuto ripartire da capo davanti ai giudici esterni, Drusilla Foer e Noemi: "C'è un problema con le tonalità, scusate" ha dichiarato l'allievo dopo il primo errore, "Sono in tilt", dopo il secondo. Incoraggiato da Noemi, Ayle è riuscito a esibirsi al centro dello studio. L'episodio legato alla performance però lo avrebbe reso particolarmente nervoso: durante la puntata l'allievo ha deciso di lasciare lo studio.

Ayle lascia lo studio, la reazione di Maria de Filippi

Dopo lo slot pubblicitario, Maria de Filippi ha chiesto alla produzione cosa stesse accadendo: "Perché Ayle ha lasciato lo studio?" ha chiesto a un addetto ai lavori dietro le quinte. "Ah, è in sala relax, è arrabbiato per l'esibizione dell'inedito" ha poi spiegato. Una volta chiamata un'altra donna da dietro le quinte, ha chiesto ulteriori spiegazioni. La stessa ha sottolineato che l'errore, durante l'esibizione, non era loro: "Si è sbagliato lui, la tonalità era giusta, anche il tune. Si è confuso, era molto emozionato, è stato un momento di buio totale".

Cosa è successo nella puntata di Amici 23 del 4 febbraio

Nella puntata di Amici 23 del 4 febbraio 2024 Dustin è stato il primo allievo a ricevere il pass per il Serale: la sua insegnante, Alessandra Celentano, ha deciso di consegnargli la maglia oro valevole per accedere all'ultima fase del programma. Una brutta notizia invece è arrivata per Simone Galluzzo: Emanuel Lo ha deciso di eliminarlo. "Non sei pronto per il Serale": con queste parole l'insegnante di ballo ha comunicato al suo allievo di aver deciso di non portarlo con sé nella prima serata di Canale 5. Le classifiche di canto e ballo, infine, hanno visto Dustin e Petit ai primi posti: secondi Sofia e Martina. Terzo posto per Kumo e Holden.