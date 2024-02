Simone Galluzzo eliminato da Amici 23, in lacrime saluta lo studio: “Non ero pronto” Simone Galluzzo nella puntata di Amici 23 oggi, 4 febbraio 2024, è stato eliminato. Il suo insegnante Emanuel Lo ha deciso che l’allievo non è pronto per il Serale: “Devo chiederti di lasciare la scuola”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di Amici di Maria de Filippi oggi, domenica 4 febbraio 2024, Simone Galluzzo è stato eliminato. Dopo la consegna della maglia del Serale a Dustin, Alessandra Celentano ha dato la parola a Emanuel Lo desideroso di parlare con il suo allievo. "Vorrei parlare con Simone, puoi venire qui?" ha chiesto il maestro prima di ritrovarsi faccia a faccia con il ballerino.

Il discorso di Emanuel Lo a Simone

Emanuel Lo, prima di salutare il suo allievo, gli ha fatto un lungo discorso: "Vorrei parlare con Simone. Sono passati 5 mesi da quando sei entrato, il tuo percorso è stato lungo. Hai conosciuto tutte le emozioni e io sono orgoglioso di ciò che sei diventato. Ma il Serale è lungo ed è vicinissimo. Io sento il bisogno di iniziare a prendere scelte. Ho dato a tanti di voi l'opportunità di entrare, di farvi conoscere, di studiare nelle sale di esibirvi. In tutto questo percorso mi sono fatto delle idee su di voi, e su di te oggi ho le idee chiare. Con il bene che ti voglio e con tanto dispiacere, devo chiederti di lasciare la scuola di Amici". Il ballerino sospettava che questo momento sarebbe arrivato, ma non è riuscito a trattenere le lacrime: "Ci rimango male".

Le lacrime di Simone eliminato da Amici 23

Simone non è riuscito a trattenere le lacrime e consolato da Maria de Filippi ha commentato: "Volevo ringraziarti, me lo aspettavo. Esco da qui contento, non ho rimpianti perché ho dato tutto, il massimo. Nella vita ci sono scelte, c'è chi non è pronto, magari non era il mio tempo. Avrò tempo di fare tante cose". La padrona di casa per tranquillizzarlo gli ha così risposto:

Sei piccolo e hai tanta strada. Ce l'hai fatta a dimostrare qualcosa. Umanamente sei una persona carina, sei educato, sei giusto.

Gli allievi del talent si sono alzati dai loro banchi per salutare il loro compagno di squadra: lo hanno abbracciato tra le lacrime.