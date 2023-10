Da “professionista” ad allievo di Amici 23: dove avevamo già visto Simone Galluzzo Simone Galluzzo è uno dei protagonisti di Amici 23. L’allievo di Emanuel Lo, però, era già stato nello studio del talent condotto da Maria De Filippi: nel 2018 si era esibito come “professionista” con Umberto Gaudino, che in quell’edizione era un ballerino di Veronica Peparini.

A cura di Sara Leombruno

Simone Galluzzo è uno dei protagonisti di Amici 23: il ballerino, allievo di Emanuel Lo, è già stato al centro delle discussioni per i suoi problemi con l'accettazione del suo fisico, ritenuto "troppo minuto" per la professoressa Alessandra Celentano. Nonostante le critiche, il romano classe 2005 è tra i più apprezzati di quest'edizione per l'impegno e la dedizione che mette nella danza, una passione che coltiva sin da quando era bambino. Pur avendo solo 18 anni, infatti, Simone vanta già diversi anni di esperienza nel settore ed è proprio ai tempi dei suoi primi passi nel mondo dello spettacolo che intervenne ad Amici come "professionista", vediamo perché.

La partecipazione ad Amici 18

Quest'anno non è stato il primo in cui Simone si è esibito nello studio del noto talent condotto da Maria De Filippi: nel 2018, infatti, aveva già ballato con diversi allievi di quell’edizione. Nelle ultime ore i "Per te" di Tik Tok dei fan di Amici sono invasi da alcuni video che lo riprendono mentre balla con Umberto Gaudino, allievo di quell’edizione, sulle note di La Cura di Franco Battiato. Oggi Gaudino è uno dei professionisti del programma.

La coreografia venne realizzata proprio da Veronica Peparini, che Simone conosce avendo partecipato ad alcune masterclass a Roma organizzate da lei e suo fratello Giuliano. Nel 2018 la produzione ci aveva visto bene e il ballerino dopo anni è riuscito a tornare nella scuola come concorrente a tutti gli effetti: durante la puntata di ieri è stato anche premiato dal giudice esterno Sergio Bernal con il primo posto nella gara di ballo.

Le esperienze al di fuori di Amici

Oltre ad Amici, però, Simone Galluzzo nel 2022 ha preso parte anche al corpo di ballo del programma condotto da Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato. Ma non è finita qui, il ragazzo ha anche partecipato ad alcuni progetti organizzati dall’ABR – Accademia del Balletto di Roma. Concorrere al talent show in onda su Canale 5, come confessato da lui nella prima puntata, era sempre stato il suo sogno: "Io mi sfondo di lavoro dal lunedì alla domenica dentro una sala di ballo perché voglio fare questo nella vita. Essere qui è un traguardo per me, ma ogni giorno voglio perfezionarmi sempre di più".