Amici 23, Simone in lacrime dopo le critiche della Celentano: “Sei troppo piccolo a livello fisico” È una settimana piena di compiti quella che stanno vivendo gli alunni di Amici 23. Nell’ultima puntata del daytime, Alessandra Celentano ha mosso delle critiche a Simone Galluzzo, che è scoppiato in lacrime: “Mi dicono che sono piccolo dal punto di vista fisico, questo mi fa in***zare con me stesso”.

A cura di Sara Leombruno

È una settimana piena di compiti assegnati dai professori quella che stanno vivendo gli allievi della scuola di Amici. L'ultimo è toccato a Simone Galluzzo, ballerino entrato a far parte nella classe per volontà di Manuel Lo. In particolare, la maestra Alessandra Celentano ha voluto mettere alla prova le sue capacità tecniche nel modern, ambito in cui – secondo l'insegnante – il giovane avrebbe non poche carenze.

Il compito della maestra Celentano

Secondo l'insegnante, un grave problema di Simone sarebbe anche la sua (scarsa) presenza scenica: "Ad oggi per me sei un piccolo allievo. Sei molto gentile ma la cosa più evidente è la mancanza di tecnica di base nel modern. Dai provini non ho visto niente di tecnico, il compito che ti assegno verterà su questo: valuterò il livello tecnico, linee, dinamica, intensità e presenza scenica – ha detto la maestra nella lettera inviata a corredo del video della coreografia che gli ha assegnato – Purtroppo penso tu debba fare potenziamento muscolare perché sei scricciolino a livello fisico, parlo sempre di danza. Un ballerino deve esser prestante, e questo a te manca".

Lo sfogo di Simone Galluzzo

A quel punto, Simone è scoppiato in lacrime davanti al resto della classe, lamentando la pressione che sente a causa dei canoni estetici imposti dalla società: "A 18 anni vivere in una società dove per quasi tutto l'estetica è fondamentale è pesante, come lo è vedere ragazzini anche più piccoli essere alti il triplo o muscolosi il quadruplo rispetto a te. Io mi faccio il c**o dal lunedì alla domenica dentro una sala perché vuoi fare questo nella vita, e il fatto che mi venga detto che non posso farlo perché ho carenze dal punto di vista fisico mi fa inc***are non con gli altri ma con me stesso".

Anche Garrison aveva criticato Simone dal punto di vista fisico

La maestra Alessandra Celentano, però, non è stata l'unica a muovere critiche fisiche al ballerino di Manuel Lo. Qualche giorno fa Garrison, chiamato a giudicare le esibizioni dei ballerini insieme a Irma De Paola, lo ha definito "brutto come me": le sue parole hanno fatto intervenire la conduttrice Maria De Filippi: "Ma non dì ca**ate, sarai brutto tu". Dopo aver bacchettato la maestra Celentano, dunque, la padrona di casa ha ripreso l'ex giudice del talent: "Ora smettila".