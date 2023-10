Garrison al ballerino di Amici 23: “Sei brutto come me”, Maria De Filippi lo riprende Maria De Filippi dopo il commento di Garrison rivolto a Simone, ballerino in corsa verso il Serale, si è rivolta a lui rimproverandolo: “Ma non dire ca**ate, come ti permetti di dire che è brutto? Lui è così carino”.

A cura di Gaia Martino

Maria De Filippi nel corso della puntata di Amici 2023/2024 questo pomeriggio di domenica 1 ottobre 2023 si è alzata dal suo posto dopo l'esibizione di Simone per difenderlo. Garrison, chiamato per giudicare le esibizioni dei ballerini insieme a Irma De Paola, lo ha definito "brutto come me": le sue parole hanno fatto intervenire la conduttrice, "Ma non dì ca**ate, sarai brutto tu". Dopo aver bacchettato la maestra Celentano, la padrona di casa nell'appuntamento di oggi ha ripreso Garrison: "Ora smettila".

Il botta e risposta tra Maria de Filippi e Garrison

Dopo l'esibizione di Simone, Maria de Filippi ha dato parola a Garrison: "Garrison sei capace di esprimere un giudizio? Ho paura" ha confessato prima che il giudice esprimesse il suo giudizio. "Ho un pensiero di lui molto chiaro. Noi abbiamo due cose in comune, l'altezza e sei brutto come me": queste parole hanno fatto intervenire la conduttrice che si è alzata ed è corsa ad abbracciare l'allievo. "Ma non dì ca**ate, ma non è vero, lui è così carino. Ma come ti permetti? Simone, lascialo perdere. Sarai brutto tu, lui non è brutto come te" ha così detto dal centro dello studio. "Come carisma spacchiamo, gli ho fatto un complimento. Preferisci essere bello o bravo?" ha continuato Garrison prima che la De Filippi lo invitasse a smetterla: "Smettila Garrison". Quest'ultimo si è così rivolto alla Celentano: "Lei è bella o brava?".

"Guarda la Celentano, è bella o brava?"

Il giudice Garrison, ex maestro della scuola di Amici, ha continuato il confronto scherzando poi sull'aspetto estetico della Celentano: "Guarda la Celentano, è bella o brava?". "Lei è una bella donna" ha risposto Maria De Filippi prima che intervenisse Emanuel Lo: "Io mi dissocio completamente". La questione l'ha chiusa la maestra Alessandra Celentano: "Bisogna essere belli e bravi".