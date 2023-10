De Filippi bacchetta la Celentano per la prova di Gaia: “Si trova in difficoltà con il suo corpo” Maria De Filippi prima di far eseguire la prova a Gaia Di Martino, ha bacchettato la maestra Celentano per aver tentato di mettere in difficoltà l’allieva: “Hai individuato una delle ballerine che con il proprio corpo si sente spesso in difficoltà”.

A cura di Gaia Martino

Il secondo appuntamento con il pomeridiano di Amici 23, ora in onda su Canale5, si è aperto con la prova che la maestra Celentano ha affidato a Gaia Di Martino. Nel corso della settimana la giovane allieva ha mostrato i suoi dubbi e confessato i suoi timori legati alla poca autostima verso se stessa. Consolata da Maria de Filippi in uno dei daytime, oggi ha eseguito la prova: "Per me è sufficiente", il commento della prof.

Il confronto tra Maria de Filippi e Alessandra Celentano

Prima di far eseguire la prova, Maria de Filippi ha voluto bacchettare Alessandra Celentano. La maestra ha scelto come professionista per la prova dimostrativa Francesca Tocca: "Scelgo lei perché la trovo bravissima, bellissima che usa molto bene il suo corpo". È così intervenuta la padrona di casa:

Con tutte le ballerine che hai a disposizione, scegli una donna con una fisicità dirompente. E individui una delle ballerine che con il proprio corpo si sente spesso in difficoltà. Chissà perché hai scelto proprio la Tocca.

"Lei è sensuale, raffinata" ha aggiunto la Celentano prima di ammettere di aver scelto la Tocca per mettere alla prova l'allieva. "Se noi avessimo scelto Giulia Stabile che ha un'età diversa, simile a quella di Gaia, sarebbe stato diverso. Una donna a 30 anni ha una femminilità e un corpo diverso" ha continuato la De Filippi. "Tu puoi sviluppare un determinato aspetto, ma è anche innato" ha concluso la Celentano prima di dare il via alle esibizioni.

Il commento della Celentano dopo la prova

Gaia Di Martino ha eseguito correttamente la coreografia e ha conquistato l'applauso del pubblico. "Lei ha avuto un approccio ottimo, vuole crescere e imparare e superare questo suo complesso. Io sono molto contenta, ha reagito bene, è sufficiente", il giudizio della Celentano. "Sono stata contenta, anche di come è reagito verso me stessa" ha concluso Gaia sorridente.