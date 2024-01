Amici 23, Marisol e il confronto con Kumo per il Serale: “Basta, sono stufa. Stai parlando troppo” Dopo aver stilato la loro personale classifica su chi merita il Serale, ad Amici è nato un confronto tra Marisol e Kumo: la ballerina è stufa che la tecnica venga sminuita a favore dell’emotività. “Sono stufa, adesso basta”, ha detto l’allieva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si avvicina il Serale di Amici 23. Come si è visto nel daytime, ai ballerini è stato chiesto di stilare una personale classifica di chi merita di accedere alla fase successiva. Questo ha fatto nascere alcune tensioni, in particolare tra Marisol e Kumo.

Il confronto tra Marisol e Kumo

Dopo aver visto la classifica, in cui Marisol si è posizionata al secondo posto e Kumo qualche posizione più sotto, tra i due è nato un confronto, che ha coinvolto anche altri ballerini. "Se mai dovessi andare al Serale, ho paura", ha detto la ballerina, seguita da Alessandra Celentano. "L'unica cosa che io vorrei fare è arrivare… non tanto agli insegnati, quanto al pubblico e ai giudici. Non è semplice, la tecnica si impara, l'emotività è soggettiva", ha risposto Kumo.

Un pensiero che ha toccato da vicino Mariosl, la quale si è detta stufa di sentire che la tecnica viene sminuita: "Voglio fare un appello, basta, mi sono stancata. Sono stufa. Ho capito che la tecnica si impara, che non serve a un ca**o, lo sento ripetere a macchinetta, ma secondo me è importante quanto l'emotività". A quel punto è intervenuta anche Gaia: "Non si possono mettere a paragone, sono una cosa astratta e una concreta". Kumo poi, quando ha visto arrivare le telecamere del programma, si è tirato indietro. "Dici delle cose, poi quando la gente ti risponde, ti tiri indietro", è intervenuto Mida. "Sono ancora convinto, mi dà fastidio essere ripreso", ha ribattuto Kumo. E, su di lui, Marisol ha concluso: "In questi giorni sta parlando troppo e gliel'ho detto".

La classifica dei ballerini: chi secondo loro merita il Serale

A ogni ballerino è stato consegnato un foglio per stilare una personale classifica su chi merita il Serale. Dustin è arrivato al primo posto, seguito da Marisol, mentre Nicholas e Simone rispettivamente agli ultimi due. "Molti si fanno influenzare dai professori. Se si ragiona a livello performativo non è corretta", ha detto Nicholas. Molti ballerini hanno ragionato basandosi sulla performance e non sulla tecnica, sulla capacità dei compagni di esibirsi dal vivo. Marisol è rimasta particolarmente della sua posizione e, parlando con Petit, ha confessato di essere preoccupata per il costante paragone con Lucia che potrebbe nascere.