Anticipazioni Amici 23, puntata dell'11 febbraio: "Un'allieva vola al Serale, una maglia sospesa" Le anticipazioni della puntata di Amici 23 che andrà in onda domenica 11 febbraio 2024, dalle 14 su Canale5. Un'allieva ha ottenuto la maglia oro quindi vola al Serale, una maglia invece è stata sospesa. Ecco le anticipazioni e gli ospiti rivelati da SuperGuidaTv e Amici News.

A cura di Gaia Martino

Mercoledì 7 febbraio è stata registrata la nuova puntata del pomeridiano di Amici 23 in programma per domenica 11 febbraio 2024, dalle 14 su Canale5. Dopo l'assegnazione della maglia oro a Dustin, un altro allievo è volato al Serale. Non sono mancate accese discussioni tra gli insegnanti mentre Petit e Marisol si sono classificati primi dopo la gara di canto e ballo. Una maglia è stata invece sospesa. Ecco tutte le anticipazioni del prossimo appuntamento con il talent show di Maria de Filippi in programma per la prossima domenica 11 febbraio 2024.

Le anticipazioni della puntata di Amici 23 dell'11 febbraio

Nella puntata di Amici di Maria de Filippi 23 dell'11 febbraio 2024, registrata mercoledì 7 febbraio, un'allieva è volata al serale: stando alle anticipazioni di SuperguidaTv e AmiciNews, la ballerina Gaia De Martino ha ottenuto la maglia oro e quindi il pass per l'ultima fase del programma che andrà in onda in prima serata su Canale5: "Non era presente in studio per il dolore al ginocchio, ma è stata chiamata dalla casetta per l'annuncio", si legge. La ballerina, infatti, non si sarebbe esibita a causa di un infortunio al ginocchio.

Il primo classificato della gara cantanti sarebbe Petit che potrà realizzare il videoclip del suo inedito, seconda Lil Jolie e Sarah. Ultimo, invece, Mida che sarebbe rimasto deluso dal risultato della sua esibizione: la maglia sarebbe rimasta a Lorella Cuccarini, "ma gliela riconsegnerà presto", si legge. La gara di ballo si è conclusa con Marisol al primo posto, seconda Sofia, terza Lucia. Ultimo Giovanni. Nel corso della serata non sono mancate accese discussioni tra gli insegnanti.

Gli ospiti della puntata di Amici 23 dell'11 febbraio 2024

Gli ospiti musicali della prossima puntata del pomeridiano di Amici 23 saranno Olly che canterà A squarciagola. I giudici di canto e ballo saranno invece Beppe Vessicchio, J-Ax, Gaetano Curreri e Daniel Ezralow.