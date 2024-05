Marisol abbraccia la mamma e la sorella ad Amici, il padre compare in video: “Cancelliamo i contrasti”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Periodo di sorprese nella casetta di Amici 23. Gli allievi rimasti in gara si stanno preparando per la finale, in programma per sabato sera, e la redazione ha deciso di rendere i loro ultimi giorni nel talent ancora più speciali. La ballerina Marisol, come mostrato nel daytime di oggi, 15 maggio, ha potuto riabbracciare la sua maestra di danza e ha rivisto il papà, in collegamento video. In studio sono arrivate anche la mamma e la sorella.

Le sorprese per Marisol ad Amici 23

Mentre era intenta a registrare un'intervista per Witty, Marisol è stata spintonata da una persona alle sue spalle, la sua insegnante di danza, Emily. È rimasta senza parole, poi l'ha abbracciata in lacrime: "Che ci fai qui?". "Mi manchi tantissimo, non pensavo così tanto. Finalmente tutti possono guardarti ora" ha commentato la maestra prima di portarla con sé in studio.

Per la ballerina finalista di Amici le sorprese sono continuate. In video è apparso il suo Petit: "Il sole rappresenta noi, siamo solari, siamo allegri, e fa parte del tuo nome. Il sole è luce, tu sei una luce. Sorridi sempre, non ti butti mai giù, è bello vederti e parlare con te. Sei altruista, incontrarti è stata una fortuna. Non avrei mai pensato di conoscere il primo amore ad Amici. Il nostro rapporto continuerà fuori, stiamo bene insieme", le parole del cantante.

La sorpresa del papà Tony

Poi, ancora, è apparso sullo schermo il suo papà, con il quale ha sempre avuto un rapporto conflittuale. "Hola Marisol, sono orgoglioso di te e sono contento di averti trasmesso l'amore per la musica. Quando eri piccola andavamo insieme al Festival latinoamericano con la mamma. Siamo fortunati ad avere una figlia come te, semplice e umile. Mi auguro che la clessidra rappresenti il tempo che serve per cancellare i contrasti e le incomprensioni tra noi due. Vorrei essere lì per abbracciarti forte. Sei una guerriera. Ti auguro tante cose belle, te le meriti. In bocca al lupo, ti amo" ha dichiarato l'uomo e le sue parole hanno fatto scoppiare l'allieva in lacrime. Marisol ha così commentato: "È bello vedere questo video, in questi 8 mesi non l'ho sentito. Chiamavo mamma, se c'era anche lui in casa mi parlavano insieme dal telefono. Oppure mi salutava soltanto. Da quando sono qui è come se avessi spiegato le ali. Sono cresciuta, tutte le cose negative le ho superate e capite con la testa di una ragazza più grande".

Il messaggio della mamma e della sorella

La quarta sorpresa è stata Amelia, la sua nipotina, figlia della sorella. "Lei guarda sempre quando balla, vuole copiarmi. Le faccio fare stretching, giocavano a Just Dance. È una bimba intelligente" ha commentato dopo il videomessaggio dalla bimba. Infine, sono arrivate la mamma e la sorella di Marisol, Samanta e Silvia: "Sei sempre stata il nostro raggio di sole, quando eri piccola i fratelli ci hanno aiutato a me e papà. Non posso essere più orgogliosa nel vedere quanto siete uniti e quanto vi amate", le parole in video prima di apparire in studio. Marisol ha riabbracciato forte la mamma e la sorella: "Siamo felici di rivederti, avevamo tanta voglia. Ci manchi tanto. Il percorso che hai fatto è stato pazzesco, sei stata bravissima. Abbiamo pianto con te, grazie per averci dato tutte queste emozioni".