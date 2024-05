video suggerito

Sarah in finalissima ad Amici 2024, Lorella Cuccarini piange: "Pensava di essere l'ultima della fila" Lorella Cuccarini si commuove dopo avere visto la sua allieva Sarah arrivare in finalissima ad Amici 2024 insieme alla ballerina Marisol: "Sono felice, lei pensava di essere sempre l'ultima della fila, di dover chiedere permesso".

A cura di Stefania Rocco

La finalissima di Amici 2024 incoronerà una vincitrice tra Marisol e Sarah, ballerina e cantante. Maria De Filippi commenta la sfida nella sfida, quella tra Alessandra Celentano (coach di Marisol) e Lorella Cuccarini (coach di Sarah): “Questa sera la sfida è tutta al femminile, quella tra Sarah e Marisol e quella tra Lorella e Alessandra Celentano con quest’ultima che è un ghiacciolo e la signora che invece si è commossa e piange lacrime su lacrime”.

Perché Lorella cucirini si è commossa

La giornalista Cinzia Marongiu ha fatto una domanda a Lorella Cuccarini: “Non capita tutti i giorni di vedere una professionista come lei, con una carriera e un’esperienza straordinaria alle spalle, piangere come una bimba. Mi piacerebbe sapere cosa ha visto in Sarah, anche perché ho colto lo sguardo che vi siete scambiate all’inizio del programma”. La coach ha quindi commentato felice il percorso di Sarah: “All’inizio era una scommessa. Sarah è un po’ l’emblema del programma. È entrata che non aveva mai studiato canto, aveva solo tanta voglia Din imparare. In questo la sua testardaggine è stata molto utile. Ha fatto un percorso. Questi 8 mesi non sono stati sempre in crescita. Ha avuto momenti di grande difficoltà, momenti in cui sembrava che dovesse chiedere permesso, aveva paura di essere sempre l’ultima della fila. Poi è successo qualcosa e in lei è scattata una crescita esponenziale. Nel serale è sbocciata come il fiore più bello che si potesse immaginare. Sono felice e lo sono anche per Marisol, anche perché loro sono le più piccole, hanno 18 anni. Sono un simbolo”.

Alessandra Celentano su Marisol: “Ho colto subito il suo talento”

De Filippi ha quindi rivolto la stessa domanda ad Alessandra Celentano, chiedendole cosa abbia visto in Marisol. “Ho visto subito un talento in Marisol”, ha risposto la coreografa, “E infatti mi ero già proiettata in questa situazione. Sono molto felice. Anche Marisol ha avuto dei momenti difficili”. Celentano ha investito sul talento di Marisol fin dall’inizio dell’anno, considerandola una tra le ballerine più talentasse di questa edizione di Amici.