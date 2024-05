video suggerito

Pier Silvio Berlusconi elogia il successo di Amici: "Un evento nazionale, grazie Maria De Filippi" Pier Silvio Berlusconi commenta il successo di Amici 23 che con la finale di ieri sera ha segnato record di ascolti. Ha definito il talent un "evento nazionale" grazie al quale si formano e prendono il volo "le future star della musica e della danza".

A cura di Gaia Martino

Pier Silvio Berlusconi si complimenta con Maria de Filippi per il talent show Amici la cui nuova edizione si è conclusa ieri sera, sabato 18 maggio 2024, con la vittoria di Sarah Toscano. Il programma continua ad essere uno dei più visti sulla rete ammiraglia Mediaset e l'amministratore delegato dell'azienda è fiero del lavoro della conduttrice e di tutto il suo staff.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

All'indomani della finale di Amici 23, Pier Silvio Berlusconi con una nota alla stampa ha ringraziato Maria de Filippi per gli ascolti record registrati dal talent show divenuto, secondo le sue parole, "un evento nazionale". Così comincia il messaggio: "Grazie Maria, avete fatto ancora una volta un lavoro straordinario. Amici è diventato molto di più di un programma televisivo di successo. Amici è un evento nazionale, è la più importante factory dello spettacolo italiano". L'amministratore delegato di Mediaset ha rimarcato il fatto che nella scuola più famosa della tv si formano grandi talenti nel mondo della musica e della danza, pronti a durare nel tempo: "Ad Amici si formano e prendono il volo le future star della musica e della danza. Un grande successo di Maria De Filippi e di tutta la sua squadra, un grande successo di Mediaset" ha concluso.

Gli ascolti record della finale di Amici 23

L'ultima puntata del talent show di Maria de Filippi andata in onda ieri sera ha siglato un boom di ascolti pari a 4.484.000 spettatori, con il 31.82% di share. La serata in onda, in diretta, su Canale5 suggella il successo netto e costante del programma. Anche Giancarlo Scheri, direttore di rete, in una nota ha commentato il traguardo definendo il programma "una promessa, una garanzia" che conferma la professionalità e il talento di Maria de Filippi che oltre ad offrire intrattenimento ai telespettatori, dà la possibilità a giovani talenti l'occasione di studiare, crescere e spiccare il volo nel mondo della musica e della danza.