Massimo Giletti torna in Rai ma cambia stile: dal 2024, sette puntate di intrattenimento Massimo Giletti torna in Rai dal 2024. Dopo le indiscrezioni di ieri, Il Foglio suona la carica: sette puntate di intrattenimento a partire dal 2024.

Massimo Giletti torna in Rai dal 2024. Ormai sembra quasi ufficiale. Lo aveva anticipato Dagospia/Candela nella giornata di ieri, lo conferma questa mattina Carmelo Caruso su Il Foglio. "Straballando con Giletti", scherza il giornalista palermitano, ma è scherzando che si dicono le verità. Il programma è tutto da costruire, tutto da inventare ma l'accordo sarebbe per sette puntate di genere varietà/intrattenimento. Insomma, Giletti torna in Rai ma si rifà il look.

L'indiscrezione di ieri

Nella giornata di ieri, l'indiscrezione sulla visita di Massimo Giletti a Viale Mazzini: un incontro con il settimo piano, che è quello dei vertici Rai. Insomma, dopo la conclusione del contratto con La7, Massimo Giletti tornerebbe finalmente in Rai dopo tutte le voci degli ultimi mesi. Già all'inizio dell'anno si cominciò a parlare di questa possibilità: una trattativa messa in relazione al fatto che Fabio Fazio fosse in scadenza. Alla presentazione degli ultimi palinsesti, l'ad Roberto Sergio non aveva escluso questa possibilità: "Non escludo che in futuro possa essere una delle persone d'interesse per l'azienda, ma al momento non c'è nulla". Eravamo di luglio e adesso siamo a settembre. Lo scenario si è confermato.

L'amarezza per la chiusura di Non è L'Arena

Massimo Giletti potrebbe quindi presto tornare in televisione e mitigare un po' di quell'amarezza per la chiusura improvvisa di "Non è L'Arena". In uno dei suoi ultimi impegni pubblici, al Grand Hotel di Rimini, aveva dichiarato: “Quando sono arrivato a Roma, mi sono trovato con un gruppo di ragazzi giovani. Ho sofferto molto già quando fui costretto a fare una scelta e lasciare la Rai . “Oggi mi trovo davanti ad un gruppo di lavoro che con fatica ho ricostruito e anche questa volta li perderò tutti” e ancora: “Io ho le spalle molto larghe, ma quando sono stato chiuso 35 persone sono rimaste a casa. Non ho sentito mai nessuno che si è occupato, non di Giletti, ma di questi ragazzi. Questo è un grande dispiacere ed è una cosa che non perdono”.