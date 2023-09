Stasera c’è Cattelan torna su Rai2, quando inizia e ospiti: la prima è Belen Rodriguez Riparte dal 26 settembre la nuova stagione di “Stasera c’è Cattelan”, lo show in seconda serata su Rai2 di Alessandro Cattelan che torna con interviste, sketch e puro intrattenimento. Ospite della prima puntata: Belen Rodriguez.

A cura di Ilaria Costabile

La nuova stagione televisiva è ormai iniziata e man mano i programmi che avevano racimolato successi lo scorso anno, stanno per tornare sul piccolo schermo. Uno di questi è Stasera c'è Cattelan, lo show di Rai2 in seconda serata, condotto da Alessandro Cattelan, che aprirà le nuove puntate con un ospite d'eccezione: Belèn Rodriguez.

Quando inizia Stasera c'è Cattelan

La data di partenza è quella del 26 settembre, ovvero martedì, una delle due serate previste per la messa in onda dello show, che avrà due appuntamenti settimanali: al martedì si aggiunge, infatti, il mercoledì. Il conduttore milanese, insieme alla band dei Street Clerks e supportato dagli interventi di Mike Lennon, è pronto a tornare in tv con interviste, giochi, sfide inaspettate per i suoi ospiti che, ormai, sanno di doversi cimentare in sketch, prove da superare.

Insomma tutto quello che contraddistingue lo show di Rai2 e che lo ha reso un prodotto validissimo dei palinsesti della scorsa stagione, nell'era del cambiamento di una rete come la seconda del servizio pubblico, che almeno lo scorso anno era votata alla sperimentazione e alla novità. D'altronde non mancheranno innesti nuovi anche quest'anno, come l'introduzione di un momento dedicato completamente alla musica e anche alla stand up.

Gli ospiti della prima puntata

Ad aprire la stagione, un ospite d'eccezione, ovvero Belen Rodriguez. La showgirl argentina, infatti, dovrà accomodarsi sulla poltrona offertale da Cattelan. Un invito che arriva dopo la notizia che, almeno per questa prima parte della stagione tv, non sarà presente nei programmi Mediaset, e soprattutto dopo la nuova rottura con Stefano De Martino, altro volto amatissimo proprio di Rai2. Sarà, quindi, un'ospitata piuttosto ricca. Oltre a lei, tra i personaggi che saranno accolti nel corso della prima puntata c'è anche Tedua, ovvero uno dei cantanti più amati della scena contemporanea.