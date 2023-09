Cattelan ironizza su Belen assente al suo programma, Sabrina Ferilli risponde: “Che signore!” Nella prima puntata di Stasera C’è Cattelan, Alessandro Cattelan ha mandato una frecciatina a Belen Rodriguez: “Assente per motivi di salute, sarà all’Asl”. Le parole del conduttore non sono piaciute a Sabrina Ferilli, che su Instagram ha commentato l’accaduto con sarcasmo: “Che signore!”.

A cura di Sara Leombruno

Alessandro Cattelan è tornato in onda su Rai 2 con Stasera C'è Cattelan. Nella prima puntata dello show, andata in onda martedì 26 settembre, tra gli ospiti ci sarebbe dovuta essere anche Belen Rodriguez. La showgirl argentina, però, all'ultimo ha annullato la sua partecipazione per motivi di salute. In diretta, il conduttore non le ha risparmiato qualche frecciatina, dopo aver visto una sua storia Instagram: "Stasera avremo Annalisa, Tedua e poi ovviamente sarà qui con noi Belen! No, non c’è è andata via, in realtà nemmeno è venuta. Adesso vi svelo cosa è successo davvero", ha esordito l'ex conduttore di X Factor.

La risposta di Sabrina Ferilli

Cattelan non ha digerito il no della collega, visto che ha aggiunto: "Ieri però ha pubblicato questa storia su Instagram. Eccola con un bicchiere, credo sia all’Asl, mi sembra l’Asl questa. Con la crisi dei medici ognuno si fa curare dove riesce. Se era un problema che si risolveva con l’alcol poteva venire qui. Quelle che si vedono saranno le mani del dottore". Le sue parole non sono piaciute a Sabrina Ferilli, che per lungo tempo ha lavorato con Belen a Tu si que vales e ha instaurato con lei un bel rapporto di amicizia. Quindi, tramite una story pubblicata su Instagram, l'attrice ha commentato l'accaduto con sarcasmo: "Che signore!", ha scritto in relazione a un articolo che raccontava la vicenda.

La story postata su Instagram da Sabrina Ferilli

La versione di Cattelan

Durante la diretta, il conduttore ha fatto sapere di aver invitato Belen a partecipare come ospite del suo show: lei inizialmente aveva accettato, mostrandosi entusiasta all'idea. Poi, quando il primo appuntamento con il programma Belve, a cui avrebbe partecipato il suo ex compagno Stefano De Martino, è stato anticipato, ha chiamato dicendo di non poter più venire perché non stava bene:

Abbiamo invitato Belen, lei ha accettato, bello, ero felice. Ci siamo sentiti al telefono e lei mi ha detto ‘Ale non vedo l’ora di venire così faremo tante cose divertenti'. Tutto bene. Poi a un certo punto anticipano la puntata di Belve in cui ci sono ospiti due dei suoi ex fidanzati, Corona e Stefano De Martino. Mi sono detto ‘perfetto, dal punto di vista televisivo è perfetto'. Però lì ci dicono che Belen non verrà perché non sta molto bene.

Anche Fabrizio Corona ha difeso Belen Rodriguez

Nonostante la soddisfazione per il 10% di share ottenuto da Belve, puntata in cui anche Fabrizio Corona è stato ospite, anche il re dei paparazzi non ha rinunciato ad attaccare Cattelan in difesa della sua ex fidanzata: “Invece di infamare Belen, che se sta male va lasciata stare, fammi una statua e torna con un taglio di capelli che si addice al tuo stato di uomo medio senza talento e sopravvalutato”, scrive l’ex paparazzo via social, taggando il conduttore.