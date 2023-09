Alessandro Cattelan sull’assenza di Belen dal suo show: “Non ha più risposto, pare non stia bene” Alessandro Cattelan ha spiegato perché Belen Rodriguez non sarà ospite della prima puntata di Stasera C’è Cattelan, in onda il 26 settembre su Rai2. Dopo le ipotesi di una presunta trattativa con Domenica In, il conduttore ha precisato: “Non ha più risposto al telefono, ha fatto come Lukaku. Pare non stia benissimo”.

A cura di Elisabetta Murina

Perché Belen Rodriguez non sarà presente alla prima puntata di Stasera C'è Cattelan? Secondo Davidemaggio.it, la showgirl argentina sarebbe in trattativa con un altro programma Rai, Domenica In di Mara Venier, mentre per Alessandro Cattelan le ragioni sono diverse. In collegamento con La Volta Buona di Caterina Balivo, il conduttore ha spiegato come sono andate le cose.

Belen assente a Stasera C'è Cattelan, la spiegazione di Cattelan

Alessandro Cattelan è pronto a tornare in seconda serata con il suo show, che nella prima puntata avrebbe dovuto avere tra gli ospiti anche Belen Rodriguez. La showgirl, però, ha annullato la sua partecipazione. Mentre si vocifera che la ragione sia la trattativa con un altro programma, Alessandro Cattelan fa sapere che la sua ospite non sta molto bene. A Caterina Balivo, il conduttore ha spiegato: "Doveva venire Belen, eravamo tutti d'accordo, mi aveva detto ‘ci divertiamo eh', poi non ha più risposto al telefono, ha fatto come Lukaku". Il riferimento è al comportamento del calciatore nello scorso calciomercato, con numerosi ripensamenti e tira e molla durante le trattative con l'Inter e con la Juventus. "Pare non stia benissimo, le auguriamo di riprendersi", ha poi concluso Cattelan.

La presunta trattativa con Domenica In

Prima che Cattelan parlasse pubblicamente dell'argomento, il sito di Davide Maggio aveva fatto un'ipotesi rigaurdo il motivo dell'assenza di Belen Rodriguez. Pare che la conduttrice abbia aperto una porta verso un altro programma Rai, il salotto di Domenica In con, per raccontare a Mara Venier quanto accaduto nella sua vita privata negli ultimi mesi, dalla rottura con Stefano De Martino al nuovo inizio con l'imprenditore Elio Lorenzoni. Non è chiaro, al momento, se sarà Cattelan o "Zia Mara" a intervistarla per prima. O, magari, nessuno dei due.