Belén Rodriguez diserta Alessandro Cattelan, in trattativa con la Domenica In di Mara Venier Secondo quanto sostiene DavideMaggio.it, Belén Rodriguez, dopo aver disertato la prima puntata di Stasera c’è Cattelan su Rai 2, sarebbe in trattativa con un altro programma Rai: la Domenica In di Mara Venier.

A cura di Daniela Seclì

Novità in arrivo nella carriera di Belén Rodriguez. A svelarlo è DavideMaggio.it. Nelle prossime ore, era attesa nella trasmissione Stasera c'è Cattelan su Rai2. A quanto pare, però, la showgirl non prenderà parte alla prima puntata del programma di Alessandro Cattelan e sarebbe in trattativa per presenziare nella trasmissione di Mara Venier, Domenica In.

Belén Rodriguez e la trattativa con Domenica In

Belén Rodriguez e Stefano De Martino hanno affrontato l'ennesima rottura nella totale riservatezza. Almeno per il momento. Nei prossimi giorni, infatti, il conduttore, voce narrante del programma Il Collegio e ballerino, rilascerà un'intervista a Francesca Fagnani, nella trasmissione Belve. È altamente probabile che De Martino decida di parlare delle motivazioni che hanno portato lui e la showgirl a prendere strade separate. Intanto, Belén Rodriguez era attesa nel programma di Alessandro Cattelan, in onda subito dopo la prima puntata di Belve, martedì 26 settembre. Ospitata, a quanto pare, saltata. DavideMaggio.it fa sapere che ci sarebbe in corso una trattativa tra Belén Rodriguez e Domenica In.

Belén Rodriguez a Domenica In? L'ipotesi intervista con Mara Venier

DavideMaggio.it fa sapere: "Quello che possiamo dirvi è che Belen Rodriguez sta trattando con un’altra trasmissione Rai. L’argentina starebbe per approdare nel salotto di Domenica In. Mara Venier è pronta ad accoglierla nelle prossime puntate. Un contesto dalla maggiore visibilità ma che, in teoria, richiede anche una disponibilità a raccontare il proprio privato non necessaria da Cattelan". Insomma, se l'indiscrezione dovesse essere confermata, dopo avere ascoltato le dichiarazioni di Stefano De Martino, Belén Rodriguez potrebbe decidere di replicare in una delle prossime puntate di Domenica In. Non resta che attendere i prossimi giorni per avere maggiori dettagli.