video suggerito

Belén Rodriguez pronta a tornare in tv, l’appello su Instagram: “Cerco coppie in crisi, con voi ci sarò io” Belén Rodriguez sarà al timone del programma di Real Time “Amore alla prova – La crisi del settimo anno”. I casting sono iniziati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Belén Rodriguez si prepara a tornare in tv. La showgirl argentina sarà al timone di due programmi. Sul Nove condurrà insieme ai PanPers "Only Fun – Comico show". Su Real Time, invece, racconterà storie di coppie in crisi nel programma "Amore alla prova – La crisi del settimo anno". Proprio riguardo a questa trasmissione, la conduttrice ha pubblicato un appello su Instagram. Sono partiti i casting.

Belén Rodriguez condurrà Amore alla prova – La crisi del settimo anno

Belén Rodriguez è pronta per questa nuova avventura professionale, un ulteriore tassello che si aggiunge alla sua carriera. Sabato 20 luglio, la conduttrice ha pubblicato su Instagram un appello. Sono iniziati i casting per selezionare le coppie che saranno protagoniste del programma di Real Time "Amore alla prova – La crisi del settimo anno", prodotto da Banijay Italia. Belén, sul suo profilo ufficiale, ha scritto:

Sono alla ricerca di coppie che vogliano affrontare i loro problemi vivendo un’esperienza unica e autentica. Mettete alla prova il vostro amore iscrivendovi ai casting. Ah, non sarete soli: con voi ci sarò io. Belen.

Come iscriversi ai casting del nuovo programma di Belén Rodriguez

Per iscriversi ai casting del programma Amore alla prova – La crisi del settimo anno condotto da Belén Rodriguez basterà collegarsi all'apposita pagina sul sito Banijay Italia dove si legge: "Il vostro rapporto di coppia è a un bivio e siete disposti a tutto per trovare una soluzione? Partecipa anche tu a questo esperimento per coppie in crisi". Per partecipare bisogna essere maggiorenni. Per compilare il form e iscriversi ai casting bisogna avere:

un indirizzo mail valido;

un numero di telefono;

due fotografie: una propria e una del partner;

i dati della persona con la quale si intende partecipare al programma.

Nel form è richiesto di rispondere ad alcune domande: "Quali sono, secondo te, i vostri problemi di coppia? Avete mai pensato di lasciarvi o vi siete già lasciati in passato? Qual è il legame con il compagno: sposati o conviventi? Avete figli?". Infine, si chiede di specificare eventuali partecipazioni ad altri programmi televisivi.