Come partecipare a Primo Appuntamento 2024: casting e requisiti per i concorrenti, il regolamento Aperti i casting per la nuova edizione di Primo Appuntamento, dating show di Real Time condotto da Flavio Montrucchio. Il programma arriverà prossimamente al canale 31.

Sono aperti i casting per la nuova edizione di Primo Appuntamento, il dating show condotto da Flavio Montrucchio. I single si incontreranno per la prima volta al ristorante di Primo Appuntamento in una villa fuori Roma. Il dating show arriverà prossimamente al canale 31 su Real Time.

Come partecipare ai casting di Primo Appuntamento 2024

Le informazioni per partecipare allo show di Primo Appuntamento sono presenti sul sito del canale. "Sei single in cerca dell’anima gemella? Le porte dell’amore nel nostro ristorante non chiudono mai! – recita il messaggio presente sulla pagina web – Chiama lo 0645442074 oppure scrivi a primoappuntamento@standbyme.tv per partecipare ai casting della sesta stagione di Primo Appuntamento!" Anche sul profilo Instagram del programma l'annuncio dell'apertura dei casting: "Se le vacanze estive non dovessero bastare, noi abbiamo la soluzione! Registrati al link in bio e partecipa ai casting di #PrimoAppuntamento. Prossimamente su #RealTime #Canale31".

Chi può partecipare: i requisiti e come vengono scelti i single

Flavio Montrucchio, conduttore di Primo Appuntamento, partecipa attivamente ai casting del programma. A Fanpage.it raccontava come vengono scelti i single e quali requisiti devono avere: "A noi interessa, ovviamente, che siano single, ma soprattutto che portino con sé una tematica, una storia. L'inclusione di cui parlavo prima è anche nel raccontare una patologia, una sindrome, una perdita". Il fulcro del programma è mostrare il percorso di ricerca dell'amore:

Ci fa piacere raccontare la solitudine, la ricerca dell'amore da parte di una persona che ha alle spalle un passato doloroso per qualche motivo, poter portare in tv e quindi nelle case una situazione in cui magari qualcuno si possa rispecchiare. Non si tratta di farne una questione sociale, perché non abbiamo scopi sociali, ma è bello poter raccontare qualcosa di interessante per noi.

Dove sono registrate le puntate di Primo Appuntamento

Il ristorante di Primo Appuntamento si trova in una villa d'epoca a Tivoli, in provincia di Roma.