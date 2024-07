Perché Martina e Raul di Temptation Island sarebbero i concorrenti ideali del Grande Fratello

A cura di Gaia Martino

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sulla scia dei Perletti, nella prossima edizione del Grande Fratello Alfonso Signorini potrebbe affidarsi allo stesso "pacchetto Temptation Island", stavolta con il triangolo Martina De Ioannon, Carlo Marini e Raul Dumitras. La storia sembrerebbe ripetersi, seppur con dinamiche e protagonisti diversi: lo scorso anno Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno intrattenuto i telespettatori di Canale5 sia in estate che in inverno con la loro relazione, prima interrotta nel villaggio dei sentimenti, poi tornata in piedi nella casa di Cinecittà. E stesso iter potrebbero seguire i due romani 26enni il cui falò di confronto finale ha generato migliaia e migliaia di commenti e reazioni social.

Lei, bella, sicura di sé e a suo agio davanti alle telecamere che con i suoi discorsi rivendica la propria indipendenza anche all'interno di una relazione. Lui, bello e dannato, definito "troppo geloso" dalla fidanzata di cui è ancora profondamente innamorato, e che nel villaggio ha conquistato l'applauso dei telespettatori condannando l'eccessivo maschilismo dei suoi compagni di avventura. Le descrizioni dei due profili potrebbero dare vita ad una nuova narrazione televisiva nel reality di Alfonso Signorini trasformatosi nel tempo da esperimento sociale a prodotto destinato a soddisfare la curiosità morbosa degli appassionati del gossip e a dare visibilità a personaggi che amano mettere in piazza la loro vita privata. Martina che oggi frequenta il tentatore conosciuto nel programma, potrebbe pentirsi della sua scelta e ritornare tra le braccia di Raul? I fan di Temptation Island, su X, hanno reso virali alcune interpretazioni su quel che potrebbe essere il futuro della coppia: in queste, sarebbe centrale anche la figura di Carlo Marini, proprio come capitò con Greta Rossetti, tentatrice di cui Mirko si invaghì nel villaggio dei sentimenti, divenuta poi una delle protagoniste della passata stagione televisiva.

Non è da sottovalutare, poi, una presunta influenza che entrambi avrebbero nella Capitale, vista la loro vicinanza a numerosi personaggi Vip. Il ristorante della famiglia De Ioannon, Da Dante, è uno dei più rinomati a Roma e vede tra i clienti volti famosi in tutto il mondo. Meno dettagli si hanno sulla vita professionale di Raul, imprenditore che "guadagna 6 stipendi al mese", come lui stesso ha dichiarato: tra i suoi followers su Instagram, però, è spuntato il nome di Ilary Blasi.

I casting per la nuova edizione del Grande Fratello sono aperti, e sui social si sentirebbe già l'odore di fandom iperattive pronte ad affollare il televoto. Sarà così? Non ci resta che attendere la fine delle vacanze estive.

3 CONDIVISIONI condividi chiudi