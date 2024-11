video suggerito

Alfred Ekhator accusa Sofia di razzismo: “Lavoro in fabbrica e ne vado fiero”. La risposta dell’ex tentatrice Continua la guerra social tra Alfred Ekhator e l’ex tentatrice Sofia Costantini. Dopo Temptation Island, i due si erano lasciati in malo modo e ora il ragazzo è tornato a parlare di lei e tramite un post su Instagram in cui la accusa anche di razzismo. Immediata la risposta di lei: “Spero abbia un buon avvocato, perché stavolta non avrò pietà”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Continua la guerra social tra Alfred Ekhator, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, e l'ex tentatrice Sofia Costantini, con cui aveva legato nel corso del reality al punto da lasciare la sua ex compagna Anna Acciardi. A telecamere spente, il loro rapporto non era proseguito se non per qualche settimana e dopo un confronto accesso a Uomini e Donne i due si erano lasciati in malo modo. Adesso, il ragazzo è tornato a parlare di lei e tramite un lungo post su Instagram ha spiegato di star subendo minacce di diffamazione da parte di lei, accusandola anche di razzismo. Immediata la risposta della single: "Spero abbia un buon avvocato, perché stavolta non avrò pietà". Ecco cosa sta succedendo.

Le parole di Alfred Ekhator sull'ex tentatrice

Tutto è iniziato qualche settimana fa, quando il ragazzo aveva lanciato una pesante allusione al lavoro di Sofia, dichiarando di aver deciso di chiudere la relazione con lei proprio dopo avere “scoperto” dettagli inediti sul suo lavoro. In risposta, Costantini ha rilasciato un'intervista a Novella 2000, dichiarando: "Non sono una escort, mi attacca solo per avere seguito sui social e riavvicinarsi alla sua fidanzata". Ehkator, a quel punto, ha deciso di dire la sua in merito:

Da settimane subisco minacce di diffamazione da parte di una persona che mi ha messo nelle condizioni di non poter più parlare. È assurdo, perché mentre io sono costretto al silenzio, lei si concede interviste ovunque, finendo in prima pagina per parlare di sé e della sua vita, utilizzando continuamente la mia immagine e il mio nome per rafforzare il proprio personaggio pubblico. Questa situazione è estremamente importante perché riguarda la libertà di esprimere la verità e di difendersi. Io sono costantemente attaccato e privato di questa possibilità, nonostante abbia sempre raccontato i fatti esattamente come sono accaduti.

L'accusa di razzismo

Inoltre, il ragazzo ha accusato l'ex tentatrice di razzismo: "Quando sento dire “non aveva i soldi per pagare l’hotel”, ci leggo anche un’ombra di razzismo. Tuttavia, non voglio soffermarmi su questo punto, perché ciò che conta è che sono una persona che lavora dignitosamente in fabbrica, e ne sono fiero. Continuo a farlo con orgoglio, consapevole di chi sono e di ciò che valgo, con o senza errori", ha concluso. Sotto al post si sono accumulati centinaia di commenti, mandandolo virale.

La risposta di Sofia Costantini

In alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram, Sofia ha risposto in modo deciso a quanto affermato dal ragazzo. "Sono giorni che mi faccio ricoprire dalla tua mer*a parandoti il cu*o in tutte le maniere possibili per evitare di indebitarti con gli avvocati. Continui? Spero tu abbia un buon avvocato da cui farti difendere perché stavolta non avrò pietà", le sue parole. Secondo Costantini, Ehkator sarebbe il primo ad essere interessato alla visibilità, in quanto una volta uscito dal programma avrebbe contattato subito il magaer che seguiva lei per entrare nella sua agenzia.

"Pensate che il mio manager gli aveva chiesto 5 foto e lui gliene ha inviate 40 per essere sicuro di essere preso", ha spiegato la ragazza. Al momento, una ulteriore risposta da parte di Alfred ancora non è arrivata, ci toccherà aspettare per vedere se ci saranno ulteriori sviluppi.