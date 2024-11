video suggerito

Alfred Ekhator: “Il lavoro di Sofia Costantini? Scoperto dopo Temptation Island, per questo ho chiuso” Alfred Ekhator, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island insieme alla ex fidanzata Anna Acciardi, lancia una pesante allusione riferita al lavoro di Sofia Costantini, la single conosciuta in trasmissione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alfred Ekhator, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island andata in onda su Canale5, insieme alla ex compagna Anna Acciardi, lancia una pesante allusione riferita al lavoro di Sofia Costantini, la single insieme alla quale aveva abbandonato il programma. Rispondendo a una domanda ricevuta da un follower via Instagram, il giovane ha lasciato intendere di avere deciso di chiudere la relazione con Sofia proprio dopo avere “scoperto” dettagli inediti sul suo lavoro che lo avrebbero spinto a considerare concluso il loro rapporto.

Le allusioni di Alfred Ekhator

Rispondendo alla domanda di un utente attraverso il box dei messaggi Instagram, Alfred ha dichiarato di avere chiuso la relazione con la tentatrice dopo avere ricevuto alcune informazioni inedite circa la sua professione. “Perché non dici che lavoro fa lei realmente? Perché a Milano lo sanno tutti”, era la domanda arrivata a Ekhator, quesito cui lui ha scelto di dare risalto e rispondere: “Sono venuto a conoscenza di tutto, per questo ho finito la mia esperienza con lei”. Un’allusione pesante alla quale, per il momento, Sofia non ha ancora risposto.

I finti biglietti acquistati da Sofia Costantini per New York

Come se non bastasse, secondo Alfred, Sofia avrebbe mentito anche a proposito dei biglietti d’aereo per il famoso viaggio a New York che la donna aveva sostenuto a Uomini e Donne di avere acquistato per poter fare insieme all’uomo un viaggio successivo alla partecipazione a Temptation Island. “Questo è il famoso biglietto di cui si parlava tanto”, ha scritto l’ex compagno di Anna Acciardi su Instagram mostrando la foto del biglietto, “La compagnia mi ha detto che il biglietto non è mai stato emesso. Tra l’altro, questo non è il mio vero nome”. Ekhator, quindi, sostiene che Sofia abbia mentito a proposito dell’acquisto di tale viaggio.