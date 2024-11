video suggerito

Anna Acciardi smentisce la relazione con Yousif Elshafie: “Insieme per il weekend ma siamo solo amici” Anna Acciardi, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, nega la relazione in corso con Yousif Elshafie, tentatore conosciuto durante la partecipazione al medesimo programma. Ma aggiunge: “Abbiamo trascorso il weekend insieme”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Anna Acciardi smentisce la relazione con Yousif Elshafie, il tentatore conosciuto a Temptation Island. Dopo l’avvistamento all’interno di un centro commerciale di Roma, la ex fidanzata di Alfred Ekhator ha deciso di uscire allo scoperto e, attraverso una Instagram story, ha confermato di avere trascorso il weekend con il single conosciuto in trasmissione. Tra i due, tuttavia, ci sarebbe solo un rapporto di amicizia senza alcun secondo fine. Smentito, infatti, il pettegolezzo che voleva i due fossero stati visti avvinghiati l'uno all'altra e intenti a baciarsi in un parcheggio.

La precisazione di Anna Acciardi sul rapporto con Yousif Elshafie

Intervenuta via Instagram dopo essere stata chiacchierata a causa dell’avvistamento con Yousif, Anna ha chiarito di non stare vivendo alcuna storia d’amore con il single conosciuto in trasmissione: “Io e Youssif siamo amici. Questo weekend siamo stati tutti insieme a Roma. Al centro commerciale eravamo insieme ma non siamo mai stati in un parcheggio a baciarci. Mi sta bene che parliate di me ma sarebbe giusto che diciate il vero e non che diffondiate fake news”.

Chi è Yousif Elshafie, tentatore diventato popolare a Temptation Island

Yousif Elshafie è diventato popolare per avere partecipato all’uscita edizione di Temptation Island andata in onda. Originario di Roma, ha 33 anni e per lavoro gestisce un bar all’interno del quale ricopre sia il ruolo di chef che di barman. Come lui, anche il fratello Fouad Elshafie ha partecipato al reality show condotto da Filippo Bisciglia nel ruolo di tentatore. Si tratta dello stesso uomo che, nel corso dell’edizione del 2023, baciò Gabriela Chieffo. Quel bacio il cui audio fu trasmesso dal programma determinò la temporanea fine del rapporto la donna e Giuseppe Ferrara. Yousif, invece, non ha avuto alcun ruolo nella rottura tra Anna e l'ex compagno Alfred.